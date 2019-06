Stredné školy vypisujú druhé kolo prijímacích pohovorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. júna (TASR) - Najneskôr do štvrtka 6. júna musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia v utorok 18. júna. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Stredné školy zvyčajne zverejňujú rozhodnutie o vypísaní druhého kola prijímacích skúšok spolu s ďalšími organizačnými informáciami na svojich internetových stránkach. V tomto prípade si každá škola určuje termín podávania prihlášok sama.V minulom roku nahlásili stredné školy pre druhé kolo prijímacieho konania viac ako 9800 voľných miest v bežnom a vyše sto v osemročnom štúdiu. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl je možné nájsť na stránke Školských výpočtových stredísk - www.svs.edu.sk/prehlady.aspx.