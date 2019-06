Žiga: Fico by sa mal vrátiť tento týždeň, potom budeme diskutovať

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 4. júna (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico sa zo zahraničia vráti ešte tento týždeň. Po utorkovom rokovaní vlády to povedal podpredseda strany a minister hospodárstva Peter Žiga.povedal na margo situácie v Smere-SD.Žiga podľa svojich slov s Ficom minulý týždeň niekoľkokrát hovoril.dodal s tým, že naposledy sa pravdepodobne rozprávali v utorok (28. 5.). Na stretnutie predsedníctva Smeru-SD čakajú aj jeho ďalší členovia - ministerka vnútra Denisa Saková a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.Raši tiež priznal, že sa cez víkend stretol s Monikou Smolkovou, ktorá stojí za listom nespokojných členov Smeru-SD.priblížil. S členmi z Košického kraja sa chce podľa svojich slov stretnúť budúci týždeň, po skončení jeho pracovnej cesty do Číny.Podľa Rašiho Smer-SD v súčasnosti nie je v situácií, že sa musí vyjadrovať zo dňa na deň. Zdôraznil, že ďalšie voľby sa konajú až v marci a odmietol, že by sa medzi koaličnými stranami malo hovoriť o ich predčasnom konaní.povedal.Premiér Peter Pellegrini pred rokovaním vlády uviedol, že s Ficom zatiaľ nehovoril a podľa jeho informácií je na súkromnej ceste v zahraničí. Podľa zdrojov denníka Pravda je bývalý premiér v Izraeli, kde sa zveril do rúk tamojším kardiológom.