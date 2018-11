Stredoafrická republika vydala do Haagu Alfreda Yekatoma

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangui 17. novembra (TASR) - Stredoafrická republika v sobotu vydala svojho občana, poslanca a bývalého veliteľa polovojenských oddielov Alfreda Yekatoma, na stíhanie pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu. Yekatom je podozrivý zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.Ide o prvé takéto vydanie podozrivej osôb zo SAR, uviedla agentúra AFP. Lietadlo, v ktorom Yekatom cestuje z Afriky, pristálo v Haagu dnes večer. Svoje vyšetrovanie v kauze trestných činov spáchaných v SAR začal ICC viesť ešte v septembri roku 2014.Polovojenské oddiely, ktorým Yekatom velil, pôsobili na juhu SAR. Vzhľadom na podozrenie, že Yekatom je zapletený do útokov voči moslimom, ako aj ďalším civilistom a do verbovania detí za vojakov, naňho Spojené štáty v roku 2015 uvalili sankcie.V roku 2016 bol Yekatom zvolený za poslanca parlamentu. V októbri tohto roku bol zadržaný po tom, ako v parlamente streľbou narušil voľbu jeho predsedu.SAR patrí k najchudobnejším krajinám sveta napriek tomu, že má bohaté náleziská diamantov aj uránu. Krajina sa od roku 2013 snaží zotaviť z občianskej vojny, ktorá vypukla, keď prevažne moslimské povstalecké hnutie Séléka zosadilo prezidenta, kresťana Francoisa Bozizeho.V reakcii na to kresťania, ktorí tvoria okolo 80 percent obyvateľstva SAR, začali vytvárať dobrovoľnícke jednotky nazývané "Antibalaka". Sektárske násilie v SAR pretrváva do týchto dní.V snahe obnoviť v SAR mier tam pôsobí asi 12.500 príslušníkov mierových jednotiek OSN. Ide o jednu z najväčších mierových misií OSN na svete.