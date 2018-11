Trump pricestoval do Kalifornie, oboznamuje sa s dôsledkami požiarov

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paradise 17. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu pricestoval do amerického štátu Kalifornia, aby sa oboznámil s následkami rozsiahlych lesných požiarov, stretol sa s občanmi, ktorí v nich prišli o majetok, aj hasičmi a záchranármi.Trump pri prílete na vojenskú základňu severne od mesta Sacramento zopakoval svoje kontroverzné tvrdenie, že požiare v Kalifornii boli z veľkej časti spôsobené nesprávnym hospodárením s lesnými porastmi.Pohrozil vtedy aj zastavením federálnej pomoci pre Kaliforniu, ktorá je v rámci USA jednou zo silných bášt demokratov. Trump v dnešnom vyhlásení už túto hrozbu nezopakoval, uviedol len, že s miestnymi vládnymi úradníkmiRozsiahle lesné požiare si doteraz vyžiadali najmenej 71 obetí na životoch. Zhorelo asi 10.000 rodinných domov a 2400 iných budov.Počet ľudí evidovaných v súvislosti s týmto požiarom ako nezvestní podľa predošlého vyjadrenia narástol od štvrtka zo 631 na 1011. Úrad šerifa však zdôraznil, že zoznam mien samení. Obyvatelia zasiahnutej oblasti by sa mali presvedčiť, či neboli do tohto zoznamu zaradení, a ohlásiť sa v prípade, že sú v poriadku, pripomenul úrad šerifa.Rozsiahly lesný požiar, známy pod označením Camp Fire (Táborák), vypukol 8. novembra na úpätí pohoria Sierra Nevada severne od mesta Sacramento. Podľa AP ide o lesný požiar s najtragickejšou bilanciou v Spojených štátoch za posledné storočie. Do piatka sa ho podarilo dostať pod kontrolu iba z polovice.Na juhu Kalifornie medzitým zápasia s iným rozsiahlym požiarom porastov, ktorý do piatka zničil najmenej 713 budov a ďalších 200 poškodil. V súvislosti s týmto požiarom evidujú naďalej troch mŕtvych.