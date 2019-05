Stredočeská obec zverejnila predčasne výsledky eurovolieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Praha 25. mája (TASR) - Obec Mirošovice v strednom Česku zverejnila v sobotu popoludní na svojej internetovej stránke výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), čím porušila volebný zákon. Po výzve ministerstva vnútra a príslušného krajského úradu tieto údaje stiahla, informoval spravodajský server iDNES.cz.V Česku sa voľby do europarlamentu konali v piatok popoludní a v sobotu do 14.00 h. Vzhľadom na možnosť ovplyvnenia voličov však výsledky nesmú byť zverejnené pred skončením hlasovania v ďalších krajinách EÚ, kde sa bude voliť ešte v nedeľu do 23.00 h.Predčasné zverejnenie výsledkov môže byť považované za trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb alebo referenda, upozornil iDNES.cz.Podľa údajov, ktoré Český štatistický úrad priniesol vo večerných hodinách na Twitteri, boli odovzdané výsledky zo všetkých 14.766 volebných okrskov v Česku. Celkové výsledky vrátane údajov o účasti zverejní v súlade so zákonom v nedeľu po 23.00 h.