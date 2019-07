Stredopoliar Cabella prestúpil zo St. Étienne do Krasnodaru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsky futbalový stredopoliar Remy Cabella prestúpil zo St. Étienne do ruského FK Krasnodar. Zainteresovaní výšku prestupovej sumy nešpecifikovali.Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar sa v najbližších dňoch presunie do nového pôsobiska.potvrdil Krasnodar na svojom oficiálnom webe. Ruský klub sa začiatkom augusta stretne v 3. predkole Ligy majstrov 2019/20 s FC Porto.Cabella bol v roku 2014 reprezentantom "Les Bleus", za ktorých odohral 4 zápasy. Kariéru začal v Montpellieri, v roku 2012 s ním získal historický majstrovský titul. Dva roky hral v Premier League za Newcastle United, v roku 2015 sa vrátil do Francúzska, kde obliekal dresy Olympique Marseille a Saint-Étienne. Informovala agentúra AFP.