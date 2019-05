Stredoškoláci sa môžu stať na UK na jeden deň vysokoškolákmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 16. mája (TASR) - Počas dvoch maturitných týždňov môžu mladší stredoškoláci zažiť na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave prednáškový deň. Odborníci z rôznych oblastí im priblížia vedecké témy už po štvrtý raz na podujatí Zaži deň v koži vysokoškoláka. Mladí ľudia z Bratislavy a širšieho okolia si v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí 20. a 28. mája vyskúšajú, ako vyzerá štúdium na vysokej škole. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.povedal rektor UK Marek Števček. V pondelok 20. mája sa návštevníci dozvedia napríklad to, prečo Gréci túžili po blaženosti, čo by sa konšpirátori mohli naučiť od vedcov a naopak, prečo môžu byť lieky aj škodlivé. Pozornosť sa bude venovať aj Facebooku, kozmickému odpadu, mimozemšťanom či dobrým učiteľom a ľuďom.Aká je súčasná generácia Z: generáciou stratenou či generáciou budúcnosti? Aj to bude na programe v utorok 28. mája. Prečo sa stal osobný automobil pre nás taký dôležitý, ako sa meria úspech, či prečo „ty podnikavec“ nie je nadávka, ale kompliment – sú ďalšie z 12 tém, ktoré chcú vedci a vedkyne z UK priblížiť študentom stredných škôl.