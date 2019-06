Stredoslovenská distribučná rekonštruuje v Makove vysoké napätie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Makov 25. júna (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., rekonštruuje vzdušné vedenie vysokého napätia (22 kV) v kysuckej obci Makov, v častiach Riečky a Kopanice. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.Doplnil, že do obce, známej najmä vďaka hraničnému priechodu do Českej republiky, prúdila elektrina niekoľko desaťročí cez neizolované vedenie, podopreté drevenými stĺpmi. "vysvetlil Gejdoš.skonštatoval manažér realizácie zo SSD Vladimír Mackovčák.Celková rekonštrukcia vedenia pozostáva podľa hovorcu SSD z výmeny starých drevených stĺpov za nové betónové alebo za oceľové stožiare.podotkol Gejdoš.okomentoval prácu neďaleko slovensko-českých hraníc stavbyvedúci Vladimír Chovanec z divízie Stavebnomontážnej činnosti SSD.Montážnici sa pri práci musia vyrovnať aj s miestami, kde vedenie vysokého napätia prechádza ponad cestu prvej triedy.upozornil na neohľaduplné správanie vodičov počas nevyhnutnej regulácie premávky stavbyvedúci.