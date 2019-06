Novela zákona o štátnom jazyku podľa A. Danka neprejde

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - Novela zákona o štátnom jazyku neprejde, myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. Povedal to v súvislosti s vyjadreniami Mosta-Híd, ktorý hovoril o svojej možnej podpore opozičnej novele.povedal Danko, podľa ktorého nemožno slovenský jazyk oslabovať. SNS v tejto otázke nemieni ustúpiť. Predčasné voľby však Danko nechce.Novelu zákona o štátnom jazyku navrhuje SaS, ktorá ňou chce zrušiť uprednostnenie štátneho jazyka. Most-Híd hovoril, že v prvom čítaní by právnu normu podporil, ale má chyby, ktoré treba vylepšiť. V druhom čítaní by právnu normu strana podporila len v prípade, že by bola upravená.