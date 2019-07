Stredoslovenské múzeum má 130 rokov, tri dni bude sprístupnené zdarma

Na snímke návštevníci na výstave v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, pripravená pri príležitosti 130. výročia založenia múzea. Múzeum je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Banskej Bystrici a patrí aj medzi najstaršie v kraji. Banská Bystrica, 12. júla 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Na snímke návštevník na výstave v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, pripravená pri príležitosti 130. výročia založenia múzea. Múzeum je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Banskej Bystrici a patrí aj medzi najstaršie v kraji. Banská Bystrica, 12. júla 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Darček v podobe troch dní návštev zdarma ponúka návštevníkom Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pri príležitosti 130. výročia svojho založenia. Múzeum je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Banskej Bystrici a patrí aj medzi najstaršie v kraji. Ako informovali v piatok zástupcovia múzea, brány budú otvorené do nedele, 14. júla.Múzeum vo svojom bohatom zbierkovom fonde uchováva viac ako 180.000 zbierkových predmetov, ktorými približuje vývoj spoločnosti a prírody stredného Slovenska v troch historických budovách: v Thurzovom dome, Matejovom dome a Tihányiovskom kaštieli.Vtedajšie Mestské, dnešné Stredoslovenské múzeum vzniklo 12. júla 1889. Žiadosť o vznik múzea predložil Štefan Holesch, hlavný notár mesta Banská Bystrica a propagátor myšlienok múzejníctva. Mesto vybralo za najvhodnejšiu budovu Matejov dom, ktorý sa týči v hradnom komplexe už od 15. storočia. Prvá múzejná expozícia bola napokon otvorená 17. októbra 1909 a tento rok slávi 110. výročie. Po obnove Thurzovho domu sa múzeum v roku 1958 presťahovalo do väčších priestorov na námestí.V Matejovom dome sa v súčasnosti nachádza unikátna expozícia venovaná histórii Banskej Bystrice, ktorá v tomto roku oslavuje svoje prvé desaťročie. V dome v týchto dňoch prebiehajú rekonštrukčné práce, no v najbližších mesiacoch otvorí svoje brány a klenoty umiestnené na troch poschodiach domu budú opäť prístupné verejnosti.Tihányiovský kaštieľ, v ktorom sídli prírodovedná časť múzea, si v roku 2019 pripomína svoje 30. narodeniny. Rozsiahla expozícia Príroda stredného Slovenska, ktorá bola otvorená v roku 1989, bude v decembri doplnená špeciálnou výstavou venovanou 30. výročiu.“ uviedol k výročiam múzea jeho riaditeľ Marcel Pecník.Thurzov dom ponúka aktuálne výstavu 130 rokov interpretácií histórie či návštevu unikátnej Zelenej siene, Tihányiovský kaštieľ rovnako úspešnú výstavu Tajomstvá pod hladinou, ako aj stálu expozíciu Príroda stredného Slovenska. V nedeľu sú pre najmenších pripravené v Thurzovom dome aj v Tihányiovskom kaštieli obľúbené tvorivé dielničky.