Úrad vlády nesúhlasí s pokutou 17.000 eur od ÚVO, obrátil sa na súd

Bratislava 12. júla (TASR) – Úrad vlády (ÚV) SR podal žalobu o preskúmanie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre pokutu za nesprávne obstaranie informačného systému eurofondov ITMS2014+ ešte z roku 2015. Podľa úradu vlády ÚVO nedostatočne zistil skutkový stav a nezadovážil si dostatok podkladov. Úrad vlády má zaplatiť 17.000 eur za to, že údajne nejasnými podmienkami tendra zvýhodnil jedného uchádzača.uviedol úrad vlády na svojej internetovej stránke. Svoje tvrdenia ÚV podporil aj nezávislým znaleckým posudkom, ktorý predložil súdu spolu so žalobou.Napadnuté rozhodnutie ÚVO sa týka tendra na, ktorý vyhlásil ÚV 25. novembra 2015. Tender vyhrali firmy Atos IT Solutions, Axon Pro a Jump soft. Hodnota zákazky bola 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Podľa Úradu pre verejné obstarávanie boli podmienky vyhlásenej súťaže nastavené tak, že došlo k neprimeranému zvýhodneniu hospodárskych subjektov, ktoré boli dodávateľmi služieb súvisiacich s predmetom zákazky v minulosti a zároveň k znevýhodneniu ostatných uchádzačov alebo záujemcov.Porušenie zákona vidí ÚVO okrem iného aj v tom, že ÚV neuviedol rozsah služieb technickej podpory, no žiadal, aby uchádzač stanovil pevnú sumu za jej poskytnutie v priebehu kalendárneho štvrťroka. Víťazný uchádzač mal podľa ÚVO výhodu v tom, že poskytoval penetračné a výkonové testy k systému ITMS2014+ pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, a mal preto lepšiu východiskovú pozíciu pri určovaní výšky paušálnej sumy za poskytovanie služieb.