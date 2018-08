Stredoveká prešovačka už 6 rokov mení trnavskú radnicu na dvor

Stredoveká prešovačka na nádvorí radnice v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Stredoveká prešovačka na nádvorí radnice v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 31. augusta (TASR) – Trnava už šesť rokov otvára vinársku sezónu Stredovekou prešovačkou. Nádvorie historickej radnice sa vtedy premení jeden deň na hospodársky dvor, na ktorom mladé devy šliapu v kadiach hrozno, hrá dobová hudba, nechýba "šenkár", vinári a vinohradníci. Tento rok vyhradili pre takýto zážitok piatok a vzhľadom na to, že Trnava oslavuje 780 rokov od získania výsad slobodného kráľovského mesta, je vstup bezplatný. Podujatie sa začne o 15. h a potrvá do 21. h."Tohtoročná téma Stredovekej prešovačky sa nesie v duchu Ženy a víno. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program, ktorý je vhodný aj pre rodiny s deťmi," pozvala návštevníkov riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Michaela Potočárová.Na 17. h je naplánovaný veľkolepý príchod kráľovnej Konštancie, majiteľky mesta na prelome 12. a 13. storočia, ktorá rozpovie, ako sa zakladala vínna cesta smerujúca na Moravu. Šermiari o 19.30 h ukážu, ako ženy trnavské víno zachránili a využili pritom aj svoj vplyv na viničného majstra - perega. Chýbať nebude ochutnávka vína a aktivity pre deti, vrátane šliapania hrozna v kadi. Aktivity zastrešuje agentúra Hector.Trnavský región patrí popri Modre a Bratislave k najstarším a najvýznamnejším vinárskym oblastiam. Keď Trnava v roku 1238 dostala od panovníka Bela IV. titul slobodného kráľovského mesta, bolo to aj vďaka už vtedy vysoko rozvinutému obchodu a remeslu s vínom. V stredoveku Trnavčania vlastnili vinice v Modre alebo Pezinku, víno sa vyvážalo do Poľska, Sliezka, na Moravu, oblasť patrila k najväčším vinársko-vinohradníckym centrám v Uhorsku. Nasledovatelia stredovekých vinárov aj v súčasnosti získavajú ocenenia na medzinárodných súťažiach, niektorí z nich sa na Stredovekej prešovačke predstavia svojou produkciou.