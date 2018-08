Vinári z oblasti Champagne vo Francúzsku už začali so zberom hrozna

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Épernay, 31. augusta (TABLET.TV) – Tradičný septembrový rituál zberu hrozna v známej vinárskej oblasti Champagne vo Francúzsku sa tento rok začína o niekoľko dní skôr, než vinári pôvodne plánovali, informovala agentúra AP.Miestni pestovatelia bojujú s počasím. Prevažujú horúce letné dni, zatiaľ čo pre hrozno v tejto oblasti sú prijateľnejšie nižšie teploty, pretože práve tie spôsobujú vyššiu kyslosť hrozna. To je vhodné najmä pre šumivé vína.uviedol pre agentúru AP vinár Jean-Pierre Vazart.Predpovede počasia sleduje takmer každý deň. Vo svojom telefóne má cez 50 meteorologických aplikácií. Hovorí, že priemerná teplota za posledných tridsať rokov vzrástla o takmer 1 a pol stupňa Celzia.objasnil Vazart.Oblasť Champagne má tradíciu a meno dnes známe už celému svetu. V boji so zmenami klímy budú vinári pokračovať. Nielenže so zberom hrozna začali už o niekoľko dní skôr, než pôvodne plánovali, ale na viničných poliach skúšajú dopestovať nové odrody hrozna. Také, ktoré budú menej náročné na zmeny súvisiace s počasím.