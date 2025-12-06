|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mikuláš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. decembra 2025
Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí
Tagy: masová streľba Obete
Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával ...
Zdieľať
6.12.2025 (SITA.sk) - Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával alkohol.
Desať ľudí zomrelo na mieste a ďalší zraneniam podľahol v nemocnici, uviedla hovorkyňa polície Athlenda Matheová. Podľa polície motív činu nie je známy a zatiaľ nikoho nezatkli. Po páchateľoch pátrajú.
„Čelíme vážnemu problému, pokiaľ ide o tieto nelegálne predajne alkoholu,“ povedala Matheová pre verejnoprávnu juhoafrickú televíziu SABC a dodala, že práve tam dochádza k väčšine útokov.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Desať ľudí zomrelo na mieste a ďalší zraneniam podľahol v nemocnici, uviedla hovorkyňa polície Athlenda Matheová. Podľa polície motív činu nie je známy a zatiaľ nikoho nezatkli. Po páchateľoch pátrajú.
„Čelíme vážnemu problému, pokiaľ ide o tieto nelegálne predajne alkoholu,“ povedala Matheová pre verejnoprávnu juhoafrickú televíziu SABC a dodala, že práve tam dochádza k väčšine útokov.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: masová streľba Obete
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Štrbskom Plese spustili do prevádzky novú lanovku za 11 miliónov eur – VIDEO
Na Štrbskom Plese spustili do prevádzky novú lanovku za 11 miliónov eur – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Demokrati chcú byť súčasťou protivládneho opozičného bloku a potom aj novej vlády – VIDEO
Demokrati chcú byť súčasťou protivládneho opozičného bloku a potom aj novej vlády – VIDEO