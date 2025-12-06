Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

06. decembra 2025

Streľba v juhoafrickom hosteli zabila jedenásť ľudí


Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával ...



south_africa_parliament_speaker_69733 676x467 6.12.2025 (SITA.sk) - Jedenásť ľudí vrátane trojročného dieťaťa zomrelo, keď ozbrojenci v sobotu vtrhli do hostela v juhoafrickej metropole Pretória. Podľa polície sa v hosteli nelegálne predával alkohol.


Desať ľudí zomrelo na mieste a ďalší zraneniam podľahol v nemocnici, uviedla hovorkyňa polície Athlenda Matheová. Podľa polície motív činu nie je známy a zatiaľ nikoho nezatkli. Po páchateľoch pátrajú.

„Čelíme vážnemu problému, pokiaľ ide o tieto nelegálne predajne alkoholu,“ povedala Matheová pre verejnoprávnu juhoafrickú televíziu SABC a dodala, že práve tam dochádza k väčšine útokov.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: masová streľba Obete
