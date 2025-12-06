Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. decembra 2025

Na Štrbskom Plese spustili do prevádzky novú lanovku za 11 miliónov eur – VIDEO


Lyžiarska sezóna na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v sobotu odštartovala spolu so spustením novej osemmiestnej sedačkovej lanovej dráhy na Medvediu kopu. Spoločnosť



6.12.2025 (SITA.sk) - Lyžiarska sezóna na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v sobotu odštartovala spolu so spustením novej osemmiestnej sedačkovej lanovej dráhy na Medvediu kopu. Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) do nej investovala 11 miliónov eur. Ako pripomenul hovorca spoločnosti Marián Galajda, ide o najväčšiu investíciu v stredisku za posledných pätnásť rokov.

Moderný dizajn


Novú lanovú dráhu postavili dodávateľské spoločnosti rekordne rýchlo, a to za 173 dní. Podľa predsedu predstavenstva TMR Igora Rattaja je nová lanovka prvou takouto inštaláciou technológie s moderným dizajnom na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.

„Zároveň prináša návštevníkom Štrbského Plesa väčšiu variabilitu pri výbere lyžiarskych trás a rýchlejšiu dopravu, čo by malo minimalizovať čakacie doby v stredisku,” dodal.

Najnovšie technológie


Lanová dráha je vybavená najnovšími technologickými prvkami, vrátane pohonného systému, ktorý minimalizuje nároky na údržbu, znižuje hlučnosť, spotrebu elektrickej energie a poskytuje vysokú energetickú efektivitu. Sedačky sú vybavené vyhrievaním a doplnené o stabilizátory výkyvu, ktoré zlepšujú jazdu pri veterných podmienkach.

Investor tvrdí, že pri výstavbe novej lanovej dráhy kládli veľký dôraz na prístup k okolitému prírodnému prostrediu.

Využili sa jestvujúce prieseky, prevádzka novej lanovky zníži hlučnosť v lokalite, odstránením starého vleku sa zníži spotreba vody a elektrickej energie, ktoré boli potrebné pri technickom zasnežovaní, pretože nebude potrebné zasnežovať a udržiavať stopu pod lyžiarskym vlekom,“ opísal Galajda. Súčasťou vybavenia sú aj certifikované odkláňače letu vtákov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Lanová dráha má prevýšenie 190 metrov a kapacitu 2 400 osôb za hodinu. Dopravná vzdialenosť predstavuje približne jeden kilometer. Nová lanovka nahradila už historický vlek Poma z roku 1976.




Zdroj: SITA.sk - Na Štrbskom Plese spustili do prevádzky novú lanovku za 11 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

