Strelca mrzia nevyužité šance proti Sturmu Graz, kvôli ľuďom túžil po víťazstve aspoň o gól

Zázrak sa nekonal

Proti rakúskym tímom sa im nedarí

Kulisa lepšia ako v Premier League

23.2.2024 (SITA.sk) - Útočník slovenského futbalového šampióna Dávid Strelec po štvrtkovej domácej prehre 0:1 s rakúskym tímom SK Sturm Graz v odvete play-off o postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 smútil nad tým, že sa „belasým“ nepodarilo na vlastnom trávniku zdramatizovať vývoj dvojzápasu.Bratislavčania si z minulotýždňového zápasu v Grazi priviezli do odvety nepriaznivý výsledok 1:4. V odvete chceli zabojovať a postarať sa o menší futbalový zázrak, no nevyužili žiadnu zo šancí a súperovi podľahli aj v domácom dueli.„Je to podľa mňa veľká škoda. Nemyslím si, že sme boli horšie mužstvo. Hlavne v prvom polčase sme mohli dať gól a bolo by to úplne inak. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Potom sme inkasovali a už sa to nieslo v takom duchu. Snažili sme sa však kvôli ľuďom vyhrať, hoci len o jeden gól. Mrzí ma, že prišli v takom počte a nevideli náš gól,“ poznamenal v rozhovore pre klubovú televíziu 22-ročný rodák z Nových Zámkov. Slovan potvrdil, že v pohárovej Európe sa mu proti rakúskym tímom absolútne nedarí. Dosiaľ proti mužstvám z Rakúska odohral osem duelov s bilanciou dve víťazstvá, šesť prehier a skóre 7:19, pričom nepostúpil zo žiadnej zo štyroch konfrontácií.„V takej situácii, keď musíme dať tri góly, aby ste to dotiahli do predĺženia, musíte využiť každú šancu, čo sa nám nepodarilo. Sám som mal jednu veľkú, ďalšie mali 'Kuco' s Tigranom. Škoda, že sa nám nepodarilo streliť do polčasu aspoň jeden gól,“ dodal Strelec.Na štadión na Tehelnom poli si našlo cestu takmer 20-tisíc divákov, ktorí napriek vývoju dvojzápasu neúnavne povzbudzovali domáce mužstvo.„Vytvorili takú kulisu, aká je možno v Premier League, možno ešte lepšiu. Ďakujeme im za to a dúfame, že nás takto budú podporovať aj v lige. Vždy, keď sme v pohárovej Európe hrali doma, pre mňa ako odchovanca bola veľká česť hrať pred plným domom. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám postúpiť. Dnes sme smutní, ale zajtra je nový deň a musíme sa pozerať na domácu súťaž,“ skonštatoval Dávid Strelec.