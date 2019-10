Strelcom z Halle je zrejme nemecký občan, údajne konal sám

Dve osoby zahynuli v stredu pri streľbe blízko synagógy vo východonemeckom meste Halle. Informovali o tom agentúry DPA a AP. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Halle 9. októbra (TASR) - Muž, ktorý dnes strieľal pred synagógou vo východonemeckom meste Halle, pričom zabil dvoch ľudí, konal podľa informácií agentúry DPA odvolávajúcej sa na bezpečnostné zdroje zrejme sám. Má ísť o 27-ročného nemeckého občana Stephana B.Tento páchateľ, ktorého už zadržala polícia, utrpel zranenia a operovali ho v nemocnici v Halle, napísal denník Die Leipziger Volkszeitung.Podľa najnovších informácií, ktoré získal z bezpečnostných zdrojov denník Tagesspiegel, polícia ukončila zásah v obci Wiedersdorf, kde si páchateľ zrejme zaobstaral taxík.Útočník, ktorý sa pokúšal dostať aj do vnútra synagógy, kde bolo v tom čase 70-80 veriacich, podľa informácií denníka Bild pred synagógu umiestnil aj podomácky vyrobené výbušniny.Polícia v Halle na svojom účte na Twitteri oznámila, že obyvatelia mesta môžu opäť vyjsť do ulíc, keďže im už nehrozí nijaké akútne nebezpečenstvo.Útok odsúdila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Jej hovorca Steffen Seibert na Twitteri napísal, že kancelárka príbuzným obetiam vyslovila úprimnú sústrasť a ďakuje bezpečnostným zložkám, ktoré na mieste činu ešte stále zasahujú. Merkelová zároveň prostredníctvom svojho hovorcu vyjadrila solidaritu so všetkými židmi v ich sviatočný deň Jom kipur.