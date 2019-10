Po krachu Thomas Cook oznámili British Airways novú linku do Antalye

Na snímke lietadlá leteckej spoločnosti British Airways sú odparkované na londýnskom letisku Heathrow počas 48-hodinového štrajku. Letecká spoločnosť British Airways oznámila 27. mája 2017, že zaznamenala "globálny výpadok svojho počítačového systému", v dôsledku čoho cestujúci čelia meškaniam. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. októbra (TASR) - Britská letecká spoločnosť British Airways oznámila spustenie novej linky z londýnskeho Gatwicku do tureckého letoviska Antalya. Tá patrila v minulosti k najpopulárnejším linkám skrachovanej spoločnosti Thomas Cook.Najstaršia cestovná kancelária na svete Thomas Cook oznámila svoj bankrot minulý mesiac. Po jej kolapse uviazli v zahraničných destináciách státisíce turistov a britská vláda spustila najväčšiu repatriáciu svojich občanov v povojnovej histórii.Práve Antalya a Dalaman boli najpopulárnejšími destináciámi britských dovolenkárov, ktorí využívali služby spoločnosti Thomas Cook. British Airways spustí linku 30. apríla 2020, pričom do Antalye bude lietať šesťkrát týždenne.Ako však uviedla hovorkyňa aerolínií, linka bola pripravovaná už dlhší čas a nemá priamu súvislosť s krachom spoločnosti Thomas Cook. Bankrot cestovnej kancelárie však viedol k tomu, že viaceré letecké spoločnosti začali skúmať možnosti nahradenia prepravnej kapacity do dovolenkových destinácií po skrachovanej firme, prípadne možnosti kúpy jej vzletových a pristávacích pozícií na letiskách ako Gatwick alebo Manchester.