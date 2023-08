Strelec je po rokoch v Taliansku skúsenejší, rád by to dokázal aj v národnom tíme proti výberu Portugalska

Z Talianska si odniesol veľa

14.8.2023 (SITA.sk) - Mladý slovenský futbalista Dávid Strelec dostal ponuky na prestup aj od iných klubov, no napokon sa v minulom týždni rozhodol po dvoch rokoch v Taliansku pre návrat do materského klubu ŠK Slovan Bratislava . Dvadsaťdvaročný útočník verí, že si aj vďaka tomu zahrá v najbližšom zápase slovenskej reprezentácie v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti výberu Portugalska.Rodák z Nových Zámkov objasnil, ako sa zrodil jeho návrat do Slovana."Volal mi tréner a kontaktovali ma aj ľudia z vedenia klubu. Potom mi predstavili ich ponuku a to ma presvedčilo, aby som sa vrátil," uviedol Strelec pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a vysvetlili, prečo uprednostnil "belasých" pred inými ponukami: "Slovan u mňa jednoznačne vyhral tým, že poznám zázemie klubu, som tu doma a chýbalo mi to tu."Strelec v Slovane vstúpil do seniorského futbalu, v roku 2021 odišiel do talianskej Spezie Calcio a v jari 2023 hosťoval v Reggine. Pôsobenie v Taliansku mu vraj dalo veľa."Vnímam to pozitívne, je to určite skúsenosť. Hral som na veľkých štadiónoch, čo je tiež super. Vyskúšal som si jednu z top štyroch líg na svete. V Taliansku veľmi dbajú na taktiku, v tom som sa posunul asi najviac," povedal Strelec, ktorý by sa rád vrátil aj do národného tímu."To je na trénerovi. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Spravím maximum, aby som bol v nominácii," vyhlásil mladý Slovák, ktorý by si rád zahral proti lídrovi kvalifikačnej J-skupiny. Slováci privítajú Portugalčanov 8. septembra."Je to pre každého výzva. Hráme proti prvému tímu tabuľky a favoritovi skupiny. Bude to ťažký zápas. Kvalifikáciu máme dobre rozohranú. Keď sa nám podarí zobrať Portugalčanom nejaké body, bude to vynikajúce," myslí si Dávid Strelec.