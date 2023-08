Český útočník Krejčí po 15 sezónach končí v NHL, možno sa vráti do českej extraligy

15 sezón

14.8.2023 (SITA.sk) - Český hokejový útočník David Krejčí sa rozhodol definitívne uzavrieť kariéru v zámorskej NHL . Tridsaťsedemročný center absolvoval v profilige 15 sezón a všetky strávil v jedinom klube - Boston Bruins Krejčí o ukončení spolupráce s Bruins informoval v pondelok, pričom sa poďakoval prezidentovi „medveďov" Camovi Neelymu a generálnemu manažérovi Donovi Sweeneymu za to, že mu poskytli dostatok času a priestoru na rozhodovanie. Iba pre troma týždňami sa s organizáciou aj celou kariérou rozlúčil dlhoročný kapitán Patrice Bergeron „Po pätnástich celých sezónach v NHL som sa rozhodol, že končím pôsobenie v najlepšej súťaži na svete. Mal som to šťastie, že som bol súčasťou množstva kvalitných tímov a nastupoval s množstvom skvelých hráčov," uviedol Krejčí.Jeho hokejová budúcnosť ešte nie je známa. Je však možné, že sa opäť vráti do českej extraligy.David Krejčí síce v sezóne 2021/2022 pôsobil v českej extralige v tíme HC Olomouc , vlani sa na rok vrátil do zámoria späť do Bostonu. V NHL odohral dovedna 1192 duelov s bilanciou 274 gólov a 640 asistencií. S Bruins získal Stanleyho pohár na jar 2011, nad hlavu ho vtedy ako prvý zdvihol slovenský kapitán Zdeno Chára Na očakávané odchody Bergerona a Krejčího už skôr reagovalo vedenie Bruins tým, že do útoku angažovalo Milana Lucica, Jamesa van Riemsdyka a Morgana Geekieho.