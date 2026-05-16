Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. mája 2026

Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO


Tagy: Česká hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026

Čechom vyšiel úvod na MS 2026 vo Fribourgu, zdolali Dánov 4:1. Českí hokejisti mali rešpekt pred Dánmi, keďže tri mesiace dozadu im statočne vzdorovali v osemfinále olympijského turnaja v Miláne. ...



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_39453 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Čechom vyšiel úvod na MS 2026 vo Fribourgu, zdolali Dánov 4:1.


Českí hokejisti mali rešpekt pred Dánmi, keďže tri mesiace dozadu im statočne vzdorovali v osemfinále olympijského turnaja v Miláne. Napokon však úvodný zápas na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Fribourgu vybavili lepšie a rýchlejšie ako možno chceli.

Česi zvíťazili nad Dánmi 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), keď húževnatého súpera nechali jedinýkrát skórovať až dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny. Prvú tretinu českí hokejisti vyhrali na góly 2:0 a na strely na bránku 12:1. K tomu hrali ešte tri presilové hry, ktoré nevyužili. To nečakal zrejme ani strelec prvého gólu Dominik Kubalík. "Štart do zápasu sme mali výborný. Robil sme to, čo sme chceli. Hrali sme jednoducho s pukom na hokejkách v útočnom pásme. Oba góly pramenili z toho, že sme boli silní v hre s pukom. Keď vediete 2:0, potom sa už hrá lepšie," uviedol Kubalík podľa webu hokej.cz.

Spoluhráč Tomáša Tatara vo švajčiarskom Zugu bol, samozrejme, vďačný, že strelil prvý český gól na MS 2026. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Prahe čakal na prvý úspešný zásah až do štvrtého zápasu, teraz mu to tam padlo už po vyše ôsmich minútach.
 
 

Po góle je to jednoduchšie


"Po prvom góle z človeka spadne stres a zrazu je hokejka ľahšia a rozhodnutia na ľade sú jednoduchšie. Verím, že sa uvoľním a bude to dobré," priznal Kubalík.

Na otázku, či ho vôbec niečo mrzí na skvelom vstupe národného tímu do diania v "slovenskej" B-skupine vo Fribourgu, 30-ročný odchovanec Plzne odpovedal:

"Azda len to, že sme v závere neudržali čisté konto. Ani neviem, ako to tam Dánom padlo. Mrzí ma to kvôli brankárovi Pepovi Kořenářovi. Ak by svietila pri jeho mene nula až do konca zápasu, bolo by to skvelé."

Nepočúva pesimistov


Dvadsaťdvagólový strelec Zugu v uplynulej sezóne má aj odkaz pre českých fanúšikov, ktorí veľmi neverili reprezentantom pred odchodom do Švajčiarska vzhľadom na množstvo ospravedlnených hráčov na čele s hviezdami Bostonu Davidom Pastrňákom a Pavlom Zachom.

"Nech si každý hovorí, čo chce. Nepočúvam to, lebo to nemá význam. Vieme, že ak budeme tvrdo pracovať jeden pre druhého, dokážeme byť silní. Je to o poctivej tímovej robote. Budeme sa snažiť zlepšovať od zápasu k zápasu," dodal Kubalík.
 
 

 

 
 
 

>>> Všetko o MS v hokeji 2026




Zdroj: SITA.sk - Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 