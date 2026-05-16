Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO
Čechom vyšiel úvod na MS 2026 vo Fribourgu, zdolali Dánov 4:1. Českí hokejisti mali rešpekt pred Dánmi, keďže tri mesiace dozadu im statočne vzdorovali v osemfinále olympijského turnaja v Miláne. ...
16.5.2026 (SITA.sk) - Čechom vyšiel úvod na MS 2026 vo Fribourgu, zdolali Dánov 4:1.
Českí hokejisti mali rešpekt pred Dánmi, keďže tri mesiace dozadu im statočne vzdorovali v osemfinále olympijského turnaja v Miláne. Napokon však úvodný zápas na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Fribourgu vybavili lepšie a rýchlejšie ako možno chceli.
Česi zvíťazili nad Dánmi 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), keď húževnatého súpera nechali jedinýkrát skórovať až dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny. Prvú tretinu českí hokejisti vyhrali na góly 2:0 a na strely na bránku 12:1. K tomu hrali ešte tri presilové hry, ktoré nevyužili. To nečakal zrejme ani strelec prvého gólu Dominik Kubalík. "Štart do zápasu sme mali výborný. Robil sme to, čo sme chceli. Hrali sme jednoducho s pukom na hokejkách v útočnom pásme. Oba góly pramenili z toho, že sme boli silní v hre s pukom. Keď vediete 2:0, potom sa už hrá lepšie," uviedol Kubalík podľa webu hokej.cz.
Spoluhráč Tomáša Tatara vo švajčiarskom Zugu bol, samozrejme, vďačný, že strelil prvý český gól na MS 2026. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Prahe čakal na prvý úspešný zásah až do štvrtého zápasu, teraz mu to tam padlo už po vyše ôsmich minútach.
Po góle je to jednoduchšie
"Po prvom góle z človeka spadne stres a zrazu je hokejka ľahšia a rozhodnutia na ľade sú jednoduchšie. Verím, že sa uvoľním a bude to dobré," priznal Kubalík.
Na otázku, či ho vôbec niečo mrzí na skvelom vstupe národného tímu do diania v "slovenskej" B-skupine vo Fribourgu, 30-ročný odchovanec Plzne odpovedal:
"Azda len to, že sme v závere neudržali čisté konto. Ani neviem, ako to tam Dánom padlo. Mrzí ma to kvôli brankárovi Pepovi Kořenářovi. Ak by svietila pri jeho mene nula až do konca zápasu, bolo by to skvelé."
Nepočúva pesimistov
Dvadsaťdvagólový strelec Zugu v uplynulej sezóne má aj odkaz pre českých fanúšikov, ktorí veľmi neverili reprezentantom pred odchodom do Švajčiarska vzhľadom na množstvo ospravedlnených hráčov na čele s hviezdami Bostonu Davidom Pastrňákom a Pavlom Zachom.
"Nech si každý hovorí, čo chce. Nepočúvam to, lebo to nemá význam. Vieme, že ak budeme tvrdo pracovať jeden pre druhého, dokážeme byť silní. Je to o poctivej tímovej robote. Budeme sa snažiť zlepšovať od zápasu k zápasu," dodal Kubalík.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Zdroj: SITA.sk - Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO
