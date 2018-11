Strelecký zväz ocenil najlepších za rok 2018, Barteková: Skvelá sezóna

Danka Barteková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Najúspešnejší športovci Slovenského streleckého zväzu (SSZ) za rok 2018:

jednotlivci - olympijské disciplíny:



Zuzana Rehák-Štefečeková (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny)

Hubert Andrzej Olejnik (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny)

Danka Barteková (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny)

Erik Varga (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny)

Daniela Demjén-Pešková (ŠCP Bratislava/puškové disciplíny)

Filip Praj (ŠCP Bratislava/brokové disciplíny)



jednotlivci - neolympijské disciplíny:



Vladimír Jurza (Danubius Domini Bratislava/historické zbrane)

Štefan Ernst (ŠSK Gajary /historické zbrane)

Daniela Andrejková (ŠSK Zvolenská Slatina/historické zbrane)



Družstvá:



skeetárky SR (brokové zbrane) - Danka Barteková, Veronika Sýkorová, Lucia Kopčanová

trapisti SR: (brokové zbrane) - Filip Praj, Filip Marinov, Michal Slamka

pištoliari SR (historické zbrane) - Vladimír Jurza, Daniela Andrejková, Lajos Szalai

pištoliari SR (historické zbrane) - Vladimír Jurza, Štefan Ernst, Rudolf Nemec



juniori:



Vanesa Hocková (brokové disciplíny)

Martina Maršálková (pištoľové disciplíny)

Marek Kostúr (pištoľové disciplíny)

Štefan Šulek (puškové disciplíny)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenský strelecký zväz (SSZ) v utorok ocenil najúspešnejších športovcov za rok 2018. V uplynulej sezóne vybojovali slovenskí strelci päť miesteniek na olympijské hry 2020 do Tokia. Zuzana Rehák-Štefečeková získala zlatú medailu v trape žien na MS v juhokórejskom Čchangwone.Titul majsterky sveta si Rehák-Štefečeková vybojovala v záverečnom rozstrele proti Číňanke Siao-ťing Wang. Okrem toho pridala ďalšie zlato v mix trape spolu s Erikom Vargom. Na kontinentálnom šampionáte v rakúskom Leobersdorfe bola tretia, striebro pridala v mix trape a disciplíne dvojitý trap. Okrem toho vedie svetový rebríček.povedala pre TASR Rehák-Štefečeková.Jej tímová kolegyňa Danka Barteková získala na európskom šampionáte zlatú medailu v skeete.uviedla Barteková, ktorej patrí vo svetovom rebríčku piate miesto ako druhej najlepšej Európanke.Na olympiáde v Tokiu sa predstaví aj trapista Erik Varga, zaslúžil sa o to striebornou medailou na MS. Na ME obsadil štvrté miesto. Celú predchádzajúcu sezónu pritom Varga vynechal pre ťažké zranenie ramena.Hubert Andrzej Olejnik bol súčasťou zlatého miešaného družstva v dvojitom trape na ME. V individuálnej disciplíne v dvojitom trape pridal bronz.Daniela Demjén-Pešková získala bronz na MS v malokalibrovej puške na 60 rán, Filip Praj triumfoval v trape na akademických MS v Kuala Lumpur. Vladimír Jurza a Štefan Ernst získali tituly majstrov sveta v streľbe z historických zbraní.Prezidenta Slovenského streleckého zväzu (SSZ) Miloslava Bencu úspechy tešia, ale poukázal aj na problémy, ktoré ho trápia.povedal šéf zväzu pre TASR.