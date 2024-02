Strelkyňa Danka Barteková premiérovo vyhrala anketu Športovec roka, najlepším kolektívom je futbalová reprezentácia (foto)

Športová legenda Jozef Lohyňa

Lopušanová suverénne najmladšia

Zlomový rok Danky Bartekovej

Rekordérkou je Martina Moravcová

Národný tím so 105 hlasmi



ŠPORTOVEC ROKA 2023



výsledky



JEDNOTLIVCI

1. Danka Barteková (športová streľba) 1187 bodov

2. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) 1115

3. Stanislav Lobotka (futbal) 778

4. Eliška Mintálová (vodný slalom) 546

5. Martin Vaculík (plochá dráha) 425

6. Viktória Forsterová (atletika) 372

7. Dávid Hancko (futbal) 345

8. Marián Kovačócy (športová streľba) 309

9. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 301

10. Ján Volko (atletika) 197



KOLEKTÍVY

1. reprezentácia SR vo futbale 333

2. futbalisti ŠK Slovan Bratislava 174

3. reprezentácia hokejistov do 18 rokov 46



Víťazi ankety ŠPORTOVEC ROKA (1993 - 2023)



historické prehľady



JEDNOTLIVCI



1993 Martina Moravcová (plávanie)

1994 Milan Dvorščík (cyklistika)

1995 Martina Moravcová (plávanie)

1996 Michal Martikán (vodný slalom)

1997 Michal Martikán (vodný slalom)

1998 Martina Moravcová (plávanie)

1999 Jozef Gönci (športová streľba)

2000 Martina Moravcová (plávanie)

2001 Martina Moravcová (plávanie)

2002 Peter Bondra (ľadový hokej)

2003 Martina Moravcová (plávanie)

2004 Elena Kaliská (vodný slalom)

2005 Dominik Hrbatý (tenis)

2006 Radoslav Židek (snoubording)

2007 Michal Martikán (vodný slalom)

2008 Michal Martikán (vodný slalom)

2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)

2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)

2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)

2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2016 Matej Tóth (atletika)

2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2023 Danka Barteková (športová streľba)



KOLEKTÍVY



1993 basketbalistky Slovenska

1994 hokejisti Slovenska

1995 hokejisti Slovenska

1996 basketbalistky SCP Ružomberok

1997 basketbalistky Slovenska

1998 štafeta biatlonistiek Slovenska

1999 basketbalistky SCP Ružomberok

2000 hokejisti Slovenska

2001 štvorkajak Slovenska

2002 hokejisti Slovenska

2003 štvorkajak Slovenska

2004 štvorkajak Slovenska

2005 daviscupový tím tenistov Slovenska

2006 štvorkajak Slovenska

2007 štvorkajak Slovenska

2008 štvorkajak Slovenska

2009 futbalisti Slovenska

2010 futbalisti Slovenska

2011 volejbalisti Slovenska

2012 hokejisti Slovenska

2013 basketbalistky Good Angels Košice

2014 futbalisti Slovenska

2015 futbalisti Slovenska

2016 štvorkajak Slovenska

2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní

2018 biatlonová štafeta žien SR

2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1

2020 futbalisti Slovenska

2021 štvorkajak Slovenska

2022 hokejisti Slovenska

2023 futbalisti Slovenska



ŠPORTOVÁ LEGENDA



2010 Ján Zachara, box

2011 Jozef Golonka, ľadový hokej

2012 Jozef Adamec, futbal

2013 Anton Frolo, hádzaná

2014 Eva Šuranová, atletika

2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie

2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika

2017 Jozef Pribilinec, atletika

2018 Stanislav Kropilák, basketbal

2019 Jozef Plachý, atletika

2020 Igor Liba, ľadový hokej

2021 Miloslav Mečíř, tenis

2022 Mária Mračnová, atletika

2023 Jozef Lohyňa, zápasenie



5.2.2024 (SITA.sk) - Reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková sa stala víťazkou tradičnej ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka.V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala premiérovo a prerušila "nadvládu" lyžiarky Petry Vlhovej.Tá s mankom 72 bodov skončila druhá, tretiu priečku obsadil futbalista Stanislav Lobotka.Futbalová reprezentácia SR získala ocenenie ako najlepší kolektív, v minulosti cenu získala aj za roky 2009, 2010, 2014, 2015 a 2020.Hlasy v prestížnej ankete Športovec roka 2023 dostalo 64 športovcov a 19 kolektívov.Medzi jednotlivcami sa do Top 10 dostali aj Eliška Mintálová (vodný slalom), Martin Vaculík (plochá dráha), Viktória Forsterová (atletika), Dávid Hancko (futbal), Marián Kovačócy (športová streľba), Nela Lopušanová (ľadový hokej) a Ján Volko (atletika).V najlepšej trojke kolektívov sú aj futbalisti ŠK Slovan Bratislava a reprezentácia SR hokejistov do 18 rokov.Ocenenie Športová legenda dostal niekdajší zápasník Jozef Lohyňa, bronzový z OH v Soule 1988 či svetový šampión z Tokia 1990.Paralympionikom roka sa stal reprezentant v parašportovej streľbe Radoslav Malenovský, ktorý si vybojoval v peruánskej Lime titul majstra sveta v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. Za Paralympijský kolektív roka vyhlásili družstvo parahokejistov.Talentom roka sa stali džudistka Patrícia Tománková za letné športy a hokejistka Nela Lopušanová za zimné.Stále iba 15-ročná Lopušanová sa dokonca dostala do Top 10 celej ankety Športovec roka 2023 ako suverénne najmladšia laureátka.Klub športových redaktorov SSN udelil Cenu Štefana Mašlonku za poskytnutie najlepších tlačových služieb v roku 2023 Slovenskému futbalovému zväzu.Danka Barteková v roku 2023 získala v streleckom svete v skeete unikátne double majsterky sveta a Európy.Medzi najúspešnejších športovcov krajiny sa dostala tretíkrát, po 3. mieste v olympijskom roku 2012 a ôsmom v roku 2019 sa stala prvýkrát víťazkou ankety.Tridsaťdeväťročná rodáčka z Trenčína je členkou Športového centra polície, po Jozefovi Göncim (1999) a Zuzane Rehák Štefečekovej (2012) sa stala treťou strelkyňou, ktorá triumfovala v ankete KŠR."Premiérovo som získala titul majsterky sveta a tiež piaty titul majsterky Európy. Môže sa zdať, že sa na to pozerám iba cez tituly, no pevne dúfam, že to bol môj zlomový rok. Naučila som sa totiž na pretekoch strieľať vysoké čísla. Všetky tri tituly - Slovensko, Európu aj svet - som vyhrala s dobrými nástrelmi. Verím, že to bolo zlomenie prekliatia a budem naďalej strieľať takéto výsledky," uviedla Danka Barteková.Absolútnou rekordérkou ankety je plavkyňa Martina Moravcová so šiestimi prvenstvami.Vodný slalomár Michal Martikán a lyžiarka Petra Vlhová majú na svojom konte po štyri víťazstvá. Trikrát sa víťazmi stali biatlonistka Anastasia Kuzminová a cyklista Peter Sagan.V tohtoročnej ankete hlasovalo 129 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov.Danku Bartekovú zaradilo na 1. miesto 80 žurnalistov, Petru Vlhovú 33, Stanislava Lobotku 11. Na prvých priečkach sa u hlasujúcich objavili aj Eliška Mintálová, Martin Vaculík, Dávid Hancko a Marianna Jagerčíková.Až 105 hlasujúcich dalo medzi kolektívmi na 1. miesto futbalovú reprezentáciu. Futbalový Slovan Bratislava sa ocitol na 1. priečke 11-krát.Zaujímavosťou je, že hlasujúci hokejovú osemnástku zaraďovali na druhú či tretiu priečku, najvyššie sa neocitla na rozdiel od družstva strelkýň v skeete, florbalistiek Slovenska, hádzanárok Iuventy Michalovce, volejbalistiek Slovenska či tenistiek Slovenska ani raz.