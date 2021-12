Strepoliar Schäfer z Dunajskej Stredy získal prestížne ocenenie, stal sa Hráčom roka v Maďarsku

V Dunajskej Strede hrá od roku 2020

Najväčší objav maďarského mužstva

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - András Schäfer sa stal Hráčom roka v Maďarsku. Prestížne futbalové ocenenie, ktoré udeľuje od roku 1964 Maďarská tlačová agentúra (MTI), získal v tomto roku stredopoliar DAC 1904 Dunajská Streda. Informoval o tom klubový web slovenského vicemajstra.MTI od roku 1964 oslovuje každú športovú asociáciu so žiadosťou o výber najlepšieho vo svojom športovom odvetví. V tomto roku menovalo najlepších až 56 asociácií a vo futbale skončil najvyššie András Schäfer."Schäfer vystriedal na tróne brankára Lipska Pétera Gulácsiho, ktorý ovládol predošlé tri ročníky," uviedol web dac1904.sk.Dvadsaťdvaročný Schäfer pochádza zo Szombathelyu. S futbalom začínal v miestnej Illés Akadémii, odkiaľ v pätnástich prešiel do MTK Budapešť, kde sa postupne prepracoval do A-tímu.Začiatkom roka 2019 ho angažoval taliansky prvoligový klub FC Janov, počas jesene 2019 hosťoval v Chievo Verona. Do DAC-u prišiel v januári 2020 na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na prestup.Schäfer reprezentoval Maďarsko vo výberoch do 18, 19 a 21 rokov, v septembri 2020 dostal prvýkrát príležitosť od trénera Marca Rossiho aj v drese maďarského A-tímu. V najcennejšom drese doteraz nastúpil 15-krát, strelil 3 góly."V lete tohto roku sa zúčastnil na majstrovstvách Európy, kde si zahral vo všetkých troch zápasoch Maďarska a v súboji s Nemeckom strelil druhý gól svojho tímu. Za výkony na turnaji ho označili za najväčší objav maďarského mužstva," doplnil web Dunajskej Stredy, aktuálne štvrtého tímu tabuľky Fortuna ligy.