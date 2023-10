Stret vozidla so zvieraťom nie je lacná záležitosť. Priemerná výška škody predstavuje 3 000 eur

31.10.2023 (SITA.sk) -K stretu so zvieraťom dochádza najčastejšie v okresoch Bratislava, Košice a Žilina. Klienti často hlásia poškodenie dielov na prednej časti vozidla – nárazníkov, blatníkov, svetiel, kapoty a čelného skla a priemerná výška škody predstavuje 3 000 eur. Ojedinelé však nie sú ani škody vo vyšších sumách, ktoré bez poistenia dokážu finančne poriadne "zabolieť". Potvrdzuje to aj prípad zo septembra minulého roka, kedy stret s jeleňom v okrese Košice spôsobil vodičovi vozidla značky Ford Transit škodu vo výške takmer 21-tisíc eur.V prípade poškodenia vozidla zrážkou so zverou si vodiči môžu uplatniť náhradu škody z havarijného poistenia. Riziko stretu so zvieraťom je však možné si poistiť aj samostatne v rámci povinného zmluvného poistenia. "Povinné zmluvné poistenie už poskytuje aj možnosť lepšej ochrany vlastného auta, a to formou pripoistení. Vodičom vedia pomôcť v rôznych situáciách, ako stret so zverou, poškodenie čelného skla alebo dokonca krádež či lúpež vozidla. Sčasti by sa dalo povedať, že povinné zmluvné poistenie s pripoisteniami tak trochu pripomína to havarijné, ktoré mnohé vodiči nemajú," hovoríAk pri zrážke došlo k usmrteniu zveri, je potrebné označiť miesto, kde leží alebo ju odtiahnuť na okraj vozovky. Následne má vinník povinnosť zavolať správcovi ciest, prípadne na políciu, ktorá kontaktuje príslušného správcu poľovného revíru. Dôležitá je fotodokumentácia pre poisťovňu. Ranené zviera sa neodnáša domov ako "trofej", bolo by to považované za pytliactvo. Škodovú udalosť je potrebné nahlásiť do poisťovne čo najskôr, napríklad aj prostredníctvom mobilnej aplikácie KOMUNÁLNA poisťovňa.Súčasťou povinného zmluvného poistenia sú bezplatné asistenčné služby, ktoré dokážu výrazne pomôcť vodičom napríklad v prípade nepojazdnosti vozidla či jeho opravy na mieste. "Okrem bezplatného benefitu v podobe poistenia úrazu a batožiny sme zároveň zaviedli nový benefit – tzv. ponehodovú asistenciu, ktorá pomôže klientom s obhliadkou poškodeného vozidla, kalkuláciou nákladov na opravu a odporúčanie na zmluvného opravcu vozidla," dodáva D. Zemánek.Informačný servis