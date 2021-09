Stretnutie s pápežom v Prešove komplikujú problémy so vstupenkami. Veriaci musia poslať COVID pass

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pre problémy s distribúciou vstupeniek na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove, ktoré sa uskutoční v utorok 14. septembra pred Mestskou športovou halou, informujú organizátori veriacich, ktorým ešte nedoručili vstupenky, aby urýchlene napísali reklamačný e-mail a ako prílohu doložili COVID pass.Reklamáciu je potrebné poslať na reklamacie@navstevapapeza.sk. Informoval o tom hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.Ako ďalej dodal, veriaci v utorok môžu využiť aj možnosť dodatočného vytlačenia vstupenky priamo na mieste stretnutia so Svätým Otcom v Prešove. V infostane sa o to postarajú dobrovoľníci.„Je však potrebné, aby si veriaci doniesli vytlačené potvrdenie o registrácii na podujatie, ktoré im zaslali už skôr. Tiež je potrebné, aby si priniesli aj vytlačený COVID pass,“ dodal Pavlišinovič.