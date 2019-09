Stretnutie Tuska a Johnsona v New Yorku neprinieslo žiaden prelom

Na archívnej snímke vpravo britský premiér Boris Johnson a vľavo predseda Európskej rady Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson znovu vyzval Európsku úniu, aby bola "počas rozhovorov o brexite. Apel vyslovil v pondelok v New Yorku na stretnutí s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, ktoré však neprinieslo posun.Johnson a Tusk sa stretli popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, keďže sa blíži 31. október a odchod Británie z EÚ bez dohody, čo spôsobí ekonomické škody.Britský premiér Tuskovi zdôraznil, že dáva prednosť dohode o odchode, a dvojica v diskusii hľadala alternatívu k takzvanej "". Informoval o tom hovorca premiérovho úradu na Downing Street v Londýne, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Obaja politici debatovali aj o troch dokumentoch nedávno predložených Londýnom. Dokumenty obsahujú návrhy, ako nahradiť opatrenia poistky, ktorá bola súčasťou brexitovej dohody dosiahnutej vlani medzi vtedajšou britskou premiérkou Theresou Mayovou a EÚ, ale britskí zákonodarcovia ju odmietli.uviedol ďalej hovorca Downing Street.dodal.Tusk na Twitteri napísal, že nenastalStretnutie sa konalo práve v deň, keď hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier povedal, že súčasný postoj Londýna neponúkao odchode Británie z EÚ." povedal Barnier.Takzvaná írska poistka (backstop) má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach medzi členským štátom EÚ Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Britská vláda pripustila, že odchod bez dohody môže spôsobiť nedostatok potravín a vyvolať občianskej nepokoje.Johnson mal v New Yorku aj 30-minútové stretnutie s belgickým premiérom Charlesom Michelom, s ktorým tiež diskutoval o brexite, uviedol hovorca britského premiéra.