Americký vojak čelí obvineniu zo šírenia inštrukcií na výrobu bomby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. septembra (TASR) - Príslušníka americkej armády v pondelok obvinili zo šírenia inštrukcií na výrobu bômb na internete. Informovala o tom agentúra AP.Obvinený 24-ročný vojak Jarrett William Smith zdieľal na internete inštrukcie na výrobu bomby a takisto diskutoval o zabíjaní ľavicových aktivistov a o prípadnom bombovom útoku na spravodajskú stanicu. Na svojej webovej stránke to uvádza televízna stanica CNBC, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo spravodlivosti.Vojaka zatkli v sobotu 21. septembra.Prokuratúra tvrdí, že obvinený vojak Smith z amerického štátu Južná Karolína, umiestnený na základni Fort Riley v štáte Kansas, hovoril o svojom pláne zabíjať príslušníkov ľavicového hnutia antifa a opisoval, ako vyrobiť bombu, ktorú je možné odpáliť mobilným telefónom. Na sociálnej sieti Facebook údajne takisto oznámil, že má záujem vycestovať na Ukrajinu s cieľom pripojiť sa k dobrovoľníckemu práporu Azov.Smith podľa súdnych dokumentov takisto navrhol zasiahnuť istú významnú spravodajskú sieť pomocou bomby umiestnenej v automobile.Vojak v chatovacej skupine na internete údajne v auguste diskutoval s utajeným informátorom o pláne zaútočiť na území USA. V diskusii uviedol, že hľadá ďalších takých, ako je on sám.Smith v rozhovore pred svojím zatknutím vyšetrovateľom povedal, že vie, ako zostrojiť improvizované výbušné zariadenia a pravidelne poskytuje inštrukcie o ich výrobe. Vyhlásil, že to robí preto, aby vyvolal