Strety medzi sudánskou armádou a polovojenskou skupinou si vyžiadali mŕtvych a vyše 500 zranených (video)

aktualizované 16. apríla 2023, 16:25



16.4.2023 (SITA.sk) -v dôsledku bojov medzi medzi sudánskou armádou a mocnými polovojenskými silami, ktoré vypukli v sobotu a vyvolali obavy zo zo širšieho konfliktu.O mŕtvych informoval výbor sudánskych lekárov, podľa ktorého tiež prinajmenšom. Počet obetí je podľa výboru zrejme vyšší, keďže pravdepodobne nezrátali mnohých ľudí v regióne Dárfúr a v meste Merowe.Boje vypukli po mesiacoch eskalujúceho napätia medzi veliteľom sudánskej armády Abdalom Fattáhom Burhánom a šéfom milícií Jednotky rýchlej podpory (RSF) Muhammadom Hamdanom Dagalom v čase politickej nestability po prevrate v roku 2021, za ktorým stoja.Súčasné napätie v Sudáne pramení z toho, ako by sa milície mali integrovať do armády a aký orgán by mal na proces dohliadať. Fúzia je kľúčovou podmienkou nepodpísanej dohody o demokratickom prechode v Sudáne.Z bojov sa obe strany vinia navzájom, pričom tiež protirečivo hovoria o tom, že majú kontrolu nad strategickými lokalitami v krajine. Dejiskom ťažkých bojov sa stalo hlavné mesto Chartúm, no násilnosti zasiahli viaceré časti krajiny a pokračovali aj v noci.Jedným z kľúčových bodov stretov je medzinárodné letisko v Chartúme, kde skončilo poškodených niekoľko lietadiel a medzinárodné aerolínie pozastavili lety.V sobotu v noci sudánska armáda vydala vyhlásenie, v ktorom odmietla rokovania s RSF a vyzvala na rozpustenie týchto „povstaleckých milícií“. Šéf polovojenskej skupiny zase označil veliteľa ozbrojených síl za kriminálnika. Ostrý jazyk podľa agentúry AP naznačuje, že konflikt medzi niekdajšími spojencami bude pravdepodobne pokračovať.Vypuknutie násilností v Sudáne vyvolalo obavy naprieč medzinárodnou komunitou. Na zastavenie bojov a pokračovanie v rokovaniach vyzvali generálny tajomník OSN António Guterres , šéf diplomacie EÚ Josep Borrell , šéf Africkej únie Moussa Faki Mahamat , generálny tajomník Ligy arabských štátov Ahmed Aboul Gheit, minister zahraničných vecí USA Antony Blinken či Katar, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.V dôsledku situácie v Sudáne susedný Čad oznámil, že zatvára svoje pozemné hranice s krajinou.