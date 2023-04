Vyslanie čínskeho satelitu ovplyvnilo lety z Taiwanu, bezletovú zónu vyhlásili na 27 minút

Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou.





16.4.2023 (SITA.sk) - Lety zo severného Taiwanu sa v nedeľu oneskorili po tom, čo do vôd severne od hlavného mesta dopadli trosky z čínskej rakety nesúcej satelit.Taiwanské ministerstvo obrany zverejnilo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že ranné vyslanie rakety zo základne v Ťiou-čchüane na severozápade Číny monitorovali a hoci niektoré časti rakety dopadli do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany, nepredstavovali pre Taiwan hrozbu.Čína v spojitosti s raketou vyhlásila 27-minútovú bezletovú zónu nad časťou Východočínskeho mora. Je to značne kratšie ako pôvodne plánované tri dni. Taiwan však proti tomuto plánu protestoval a Čína napokon bezletovú zónu vyhlásila len na krátky čas v nedeľu ráno.Vyslanie satelitu na orbitu nemalo žiadny vojenský účel, prišlo však v čase rozsiahlych čínskych vojenských cvičení v reakcii na nedávnu cestu taiwanskej prezidentky do USA. Napätie medzi Čínou a Taiwanom zostáva vysoké.