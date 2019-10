Striedanie z ríše snov nepomohlo, východniarske derby pre favorita

Na snímke radosť hráčov HC Košice z gólu na 2:0 v zápase 8. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce v utorok 1. októbra 2019 v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 2. októbra (TASR) - Derby najvýchodnejších tímov Tipsport Ligy nadchlo divákov a viacerí aktéri ho nazvali reklamou na hokej. Stretnutie 8. kola najvyššej súťaže medzi HC Košice a HK Dukla Ingema Michalovce (3:0) prinieslo očakávanú búrlivú kulisu, ale aj dynamický hokej po celých 60 minút. Hosťom k prestížnemu víťazstvu nepomohla ani herne výborná prvá tretina, po sympatickom výkone však mali hlavy hore.Na prvé derby tímov z Košického kraja bolo zvedavých takmer sedemtisíc divákov, ktorí viackrát odmenili aktérov búrlivým potleskom. Dianie na ľade potvrdilo, že sa stretli dva tímy hrajúce v solídnej forme. V prvej tretine hostia zaskočili Košičanov mimoriadne aktívnou hrou a nebyť výborne chytajúceho brankára Andreja Košarišťana, zrejme by Michalovčania rozhodli už v prvej tretine.V jej polovici zvierali Košičanov v obrannom pásme takmer tri minúty. Viackrát vystriedali, unavená pätica "oceliarov" si musela pomôcť zakázaným uvoľnením aj oddychovým časom. Dukle to však k otvoreniu skóre nepomohlo.uviedol útočník Jakub Linet pre TASR.Jeho tím zanechal v Steel aréne sympatický dojem a to aj napriek prehre rozdielom triedy. Michalovčania sa opäť prezentovali atribútmi, ktoré ich zdobia od úvodu sezóny - bojovnosť, nasadenie a príkladné hokejové srdiečko.poznamenal Linet.S výkonom svojich zverencov bol spokojný aj tréner Miroslav Chudý, ktorý po zápase ďakoval aj divákom. Do Košíc išli tri autobusy s fanúšikmi Michaloviec, ďalší priaznivci hostí prišli inviduálnou dopravou. K výbornej kulise tak prispeli oba tábory.Na konte Michalovčanov tak zostalo 14 bodov, ktoré získali v 7 zápasoch. Pre nováčika súťaže je to stále lichotivá bilancia a dojem z nej nepokazila ani prehra v prvom krajskom derby.uviedol Jakub Linet.