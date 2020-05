Stroje stoja a energiu nemajú, odstavenie pripravilo Nexis Fibers už o viac ako milión eur

Hromadné prepúšťanie

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odhadované škody spoločnosti Nexis Fibers, a. s. Humenné v spore so spoločnosťou Chemes, a. s. Humenné sa už vyšplhali na približne 1,4 milióna eur. Spoločnosť Chemes stále neobnovila dodávky energií pre výrobcu priemyselných vlákien pôsobiaceho v ich priemyselnom parku. Dôvodom sporu medzi spoločnosťami sú predovšetkým ceny dodávaných energií.Ako pre agentúru SITA uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Nexis Fibers Ján Kučeravý, prvá odstávka, ktorá trvala od 17. do 30. apríla, znamenala pre spoločnosť priame škody vo výške 780-tisíc eur. Strata pri súčasnej odstávke, ktorá je od 10. mája, už presiahla 600-tisíc eur.„Stroje stoja, energie stále nemáme. Rokovania prebiehajú formou výmeny návrhov v písomnej forme, ktorá ide cez mediátora,“ uviedol Kučeravý.Spoločnosť Nexis Fibers má od 27. apríla nahlásené na humenskom úrade práce hromadné prepúšťanie všetkých takmer 400 zamestnancov. Ako agentúre SITA potvrdila Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, plánovaný začiatok hromadného prepúšťania je stanovený na 23. mája, plánované ukončenie je 2. júna, pričom doteraz nebol prepustený žiadny zamestnanec.Ako podotkol Kučeravý, spoločnosť bude s podávaním výpovedí čakať minimálne do nadobudnutia právoplatnosti predbežného opatrenia Protimonopolného úradu SR voči spoločnosti Chemes, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky energií a médií pre spoločnosť Nexis Fibers a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií. Ten si doteraz rozhodnutie vydané 12. mája neprevzal a zatiaľ nie je vykonateľné.„Fikcia doručenia uplynie 27. mája. Keď nám dovtedy nespustia energie, tak má úrad možnosť ukladať pokutu až do výšky desiatich percent obratu, čo by v ich prípade mohli byť dva milióny eur,“ vysvetlil Kučeravý. Ak dovtedy dodávky energií Chemes neobnoví, začne podľa výkonného riaditeľa Nexis Fibers ľudí prepúšťať.„Musíme postupovať s odbornou starostlivosťou a zabrániť vznikajúcim škodám a neefektívnym nákladom. Ak nám po fikcii doručenia energie neobnovia, tak 28. a 29. mája budeme hromadne posielať výpovede celému kmeňovému stavu zamestnancov,“ avizoval Kučeravý pre agentúru SITA.Takmer 300 zamestnancov firmy prezentovalo svoju nespokojnosť so situáciou v utorok protestným pochodom v Humennom. Dav sa zastavil pred priemyselným parkom aj pred mestským úradom.„Zachovanie 400 pracovných miest je mojím prioritným záujmom. Intenzívne komunikujem aj s najvyššími predstaviteľmi štátu, odoslal som aj list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, ktorého žiadam, aby prišiel do Humenného a riešil spor práve v našom meste. Čas sa kráti, ale rokovania za jedným stolom ešte stále môžu znamenať záchranu 400 pracovných miest spoločnosti Nexis Fibers," konštatoval humenský primátor Miloš Meričko.Zamestnanci sa na predsedu vlády obrátili otvoreným listom začiatkom týždňa. Premiéra v ňom žiadajú o pomoc a ochranu pred „nezákonným postupom, porušovaním zákona a nerešpektovaním elementárnych obchodných pravidiel a zvyklostí zo stany spoločnosti Chemes, a. s. Humenné“. Pod listom je podpísaných 324 zamestnancov spoločnosti.Ako v reakcii na otvorený list uviedol pre agentúru SITA tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, riešenie tohto sporu je v kompetencii ministerstva hospodárstva Richarda Sulíka.„Vidíme, že všetky listy, ktoré sme my alebo zamestnanci posielali rôznym predstaviteľom, boli automaticky preposlané na ministerstvo hospodárstva. Chemes sa ale jasne vyjadril, že pánovi ministrovi Sulíkovi nedôveruje a nebude ho akceptovať ako mediátora. Takže sme v slepej uličke,“ skonštatoval Kučeravý, ktorý v tomto týždni avizuje stretnutie so županom Milanom Majerským.„Budeme hľadať riešenie, ako by nám Vyšší územný celok vedel s touto situáciou pomôcť,“ dodal výkonný riaditeľ spoločnosti.