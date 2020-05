Masívna výstavba na Štrbskom Plese nebude, malo by ísť o rekonštrukcie, tvrdí Budaj

Sýkora odoláva tlakom developera

Parkovisko na mokraďoch sa stavať nebude

Zmena územného plánu pobúrila verejnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Masívna výstavba na Štrbskom Plese zrejme nebude. Povedal to po dnešnom rokovaní vlády minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Šéf envirorezortu sa osobne stretol so starostom Štrby Michalom Sýkorom, ktorý ho informoval o svojich plánoch. Zmena územného plánu Štrby sa má podľa Budaja týkať rekonštrukcie toaliet či vodojemu, nie výstavby nových komerčných obydlí či priestorov.Minister uviedol, že sám Sýkora má záujem o ochranu prírodnej hodnoty lokality, a to aj napriek silnému komerčnému tlaku známeho developera.„Máme naozaj záujem ochrániť Štrbské Pleso ako skvost Vysokých Tatier a v istom zmysle aj celého Slovenska. Preto som navštívil všetky tie lokality. S pánom Sýkorom sme o nich diskutovali a musím povedať, že som so stretnutím spokojný,“ povedal po rokovaní vlády Budaj.Minister je presvedčený, že v lokalite sa nezačne žiadna masívna výstavba, ktorá by narušila vizuál Štrbského Plesa.Budaj vysvetlil, že v prípade plánov postaviť parkovisko na území, kde sa nachádza vzácna mokraď, išlo zrejme o nedorozumenie a prípadná výstavba parkoviska reálne nehrozí.Šéf envirorezortu je presvedčený, že starosta Štrby načúva hlasu verejnosti aj rezortu životného prostredia a sám nemá záujem, aby boli na území Štrbského Plesa vykonávané zásahy.Tie by totiž mohli zásadne zmeniť jeho vizuál či narušiť ochranu prírody.Situáciou týkajúcou sa Štrbského Plesa zostala verejnosť znepokojená po medializovaní informácií, že obec Štrba chystá zmenu svojho územného plánu.Starosta Štrby mal mať podľa zverejnených informácií na stole niekoľko desiatok developerských zámerov.Budaj avizoval, že situáciou sa zaoberá envirorezort a pracovníci Štátnej ochrany prírody z TANAP-u.Zároveň prisľúbil, že poverí zamestnancov sekcie environmentálneho hodnotenia, aby preverili postup okresného úradu, ktorý posudzuje zmeny územného plánu.Proti zmene sa postavili aj aktivisti občianskej iniciatívy My sme les, ktorí spísali otvorenú výzvu proti zmene územného plánu Štrby. Petíciu podpísalo počas 14-tich hodín 10-tisíc ľudí.