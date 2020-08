Stropkov zrušil spoločenské podujatia, pozostalým po piatich obetiach nehody pomôže aj finančne

Zrušili kultúrne podujatia

Mesto zriadilo transparentný účet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda v Liptovskom Trnovci (okres Liptovský Mukuláš), pri ktorej v stredu 19. augusta prišlo o život päť ľudí, najviac zasiahla obyvateľov mesta Stropkov. Z neho pochádzali štyri deti vo veku 6 až 11 rokov, ako aj 43-ročný muž, ktorí zahynuli počas cesty na výlet.Mesto po tragickej nehode svojich obyvateľov zrušilo spoločenské akcie a zriadilo transparentný účet pomoci. Zároveň vyvesilo na budove mestského úradu a aj futbalovom štadióne, kde niektoré z detí pôsobili, čierne zástavy.„Mesto Stropkov týmto vyslovuje hlboký prejav sústrasti rodinám, ktoré v stredu 19. augusta stratili svojich najbližších. Stala sa obrovská tragédia, nevídaných rozmerov, ktorá zasiahla naše mesto,“ uviedla samospráva na svojej webovej stránke.Ako agentúru SITA ďalej informoval primátor Stropkova Ondrej Brendza , vedenie mesta sa rozhodlo z dôvodu tragédie zrušiť všetky najbližšie plánované kultúrne, spoločenské a zábavné akcie v meste.„Na námestí sa mala konať detská cyklotour, do ktorej sa pravidelne niektorí z týchto chlapcov zapájali. Boli to športovo nadané deti a tiež šikovní futbalisti,“ priblížil Brendza. Mesto sa preto rozhodlo odložiť aj sobotné futbalové stretnutia kategórie U12 a U13.„Všetky ostatné kategórie MŠK Tesla Stropkov odohrajú svoje stretnutia s čiernou stuhou na rukáve a pred každým stretnutím bude na pamiatku našich zosnulých spoluobčanov minúta ticha,“ informoval primátor.Zároveň dodal, že vedenie mesta a mestského podniku Služba využije všetky možnosti na peňažnú a nepeňažnú pomoc pre pozostalých pri príprave a organizácií pohrebných obradov.„Zriadili sme tiež transparentný účet, na ktorý je možné prispievať. Sprístupnený bude do konca septembra a v prvý októbrový týždeň peniaze rozdelíme na zmiernenie následkov rodinám. Je nám jasné, že žiadne peniaze nedokážu nahradiť ľudský život, ale aspoň takýmto spôsob sme sa rozhodli pomôcť a umožniť prispieť aj ľuďom, ktorí sa o to zaujímali,“ dodal primátor. Číslo transparentného účtu mesta Stropkov zriadeného na tento účel je SK52 0200 0000 0017 8421 5556.