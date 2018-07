Stroskotanie turistickej lode v Missouri si vyžiadalo spolu 17 životov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Branson 21. júla (TASR) - Na 17 mŕtvych stúpol počet obetí, ktoré prišli o život po stroskotaní a potopení turistickej lode počas búrky na jazere v americkom štáte Missouri. V jazere totiž objavili telá posledných štyroch osôb, ktoré boli po nehode nezvestné, oznámila podľa agentúry AP v piatok miestna polícia.Kelli Jonesová, hovorkyňa guvernéra štátu Missouri Mikea Parsona, neskôr informovala, že až deväť z obetí na životoch pochádza z jednej rodiny, ktorej dvaja ďalší členovia nehodu prežili.K nehode došlo vo štvrtok večer miestneho času na jazere Table Rock Lake. Úrady incident vyšetrujú, pričom za pravdepodobnú príčinu nešťastia označili nepriaznivé počasie.V oblasti vydali vo štvrtok varovanie pred búrkou a zaznamenali tam vietor s rýchlosťou vyše 100 kilometrov za hodinu. Video, ktoré nakrútil svedok nehody, odhaľuje, že v rozbúrených vodách jazera sa v inkriminovanom čase plavili až dve turistické lode. Jednej z nich sa podľa záznamu podarilo doplaviť do bezpečia, druhá také šťastie nemala. Informáciu o dvoch lodiach neskôr potvrdila i polícia.Miestne médiá informovali, že na palube potopenej turistickej lode sa nachádzalo 31 ľudí. Potopená loď zostala pod hladinou jazera a na mieste zasahovali aj potápači. Kapitán lode nehodu prežil, jej kormidelník však zahynul, informovala stanica BBC.Obete nehody sú podľa úradov vo veku od jedného do 70 rokov. Doposiaľ nie je známe, či mali pasažieri lode v čase nehody oblečené záchranné vesty, ani to, či boli okná lode otvorené.Šerif missouriského okresu Stone Doug Rader uviedol, že úradom sa už podarilo potopenú loď lokalizovať a čoskoro by ju mohli vyloviť. Americký prezident Donald Trump pozostalým prostredníctvom Twitteru vyjadril sústrasť.Table Rock Lake je umelo vytvorené jazero južne od mesta Springfield, v blízkosti hraníc s Arkansasom.