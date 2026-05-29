Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Studená sprcha pre podporovateľov Tiszy: Starostovia kritizujú Magyara za drastické zníženie platov. Nie za toto sme hlasovali v apríli, odkazujú premiérovi
Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Maďarská vládna strana
29.5.2026 (SITA.sk) - Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov.
Maďarská vládna strana Tisza predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už iba 1,8-násobkom. Avizovali zároveň aj plošné zníženie platov pre primátorov a starostov.
Od júla by mali členovia maďarského Národného zhromaždenia znížené mzdy v priemere v prepočte o 2460 eur, priemerný plat poslanca by tak klesol na 3687 eur. Tisza mieni znížiť aj príplatky za rôzne parlamentné funkcie.
Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Zrušený má byť aj príspevok na mobilný telefón pre poslancov. Hoci telefóny a mobilné služby bude naďalej poskytovať Kancelária Národného zhromaždenia, náklady na túto službu budú odrátané z platu poslanca.
Nový maďarský premiér tiež obmedzuje pôsobenie predsedu vlády na maximálne dve funkčné obdobia, teda na 8 rokov. Toto pravidlo má platiť retroaktívne od roku 1990, Viktor Orbán by sa tak už nemohol stať opäť premiérom.
Zníženie platov a funkčného obdobia starostov
Tisza avizovala aj plošné zníženie platov pre primátorov a starostov, zároveň oznámila aj zámer skrátiť funkčné obdobie pre starostov a primátorov, čo vyvolalo kritiku aj v radoch podporovateľov Pétera Magyara.
Medzi prvými sa ozval starosta mesta Hódmezővásárhely, Péter Márki-Zay, ktorý bol v roku 2022 lídrom spojenej maďarskej opozície, no koalícia šiestich opozičných strán vtedy utrpela výraznú porážku od Fideszu.
Márki-Zay vyjadril rozčarovanie nad zámerom Tiszy znížiť platy primátorov a starostov. Kritizoval aj to, že vláda tento krok odôvodňovala údajnou korupciou starostov. Márki-Zay si nemyslí, že maďarskí starostovia sú dnes finančne nadhodnotení. Ohadzovanie sa platmi považuje za populizmus, ktorý už krajine spôsobil veľa škody. Magyarovi odkázal, že "toto nie je to, za čo hlasovali v apríli".
Starosta mesta Hódmezővásárhely sa obáva toho, že Tisza chce obsadiť miestne samosprávy a bude sa snažiť o vyvolanie predčasných komunálnych volieb.
„Otvára sa tu príležitosť pre stranu Tisza obsadiť miestne samosprávy, a potom sa krajina skutočne stane jednofarebnou a ocitneme sa v systéme vlády jednej strany. Úprimne povedané, toto nie je to, za čo sme hlasovali v apríli. Považujem za veľmi dôležité, aby Péter Magyar jasne povedal, že chce skutočnú demokraciu. Chceli by sme požiadať Pétera Magyara, aby sa s nami poradil, aby sa poradil so združeniami miestnych samospráv, a aby neprijímal rozhodnutia bez toho, aby si nás vypočul,“ odkázal Márki-Zay maďarskému premiérovi.
Studená sprcha pre Karácsonya
Ozvali sa aj ďalší starostovia, ktorí vyhlásili, že ak ich plat bude nižší ako plat ich zamestnancov, okamžite odstúpia zo svojich funkcií. No viacerých pobavilo aj to, keď vysvitlo, že obmedzením funkčného obdobia starostov a primátorov by stratil šancu byť znovuzvolený do tejto funkcie aj primátor Budapešti Gergely Karácsony, ktorý je dlhoročný politický oponent a kritik Viktora Orbána.
V súvislosti so znížením platov štátnych funkcionárov či komunálnych politikov odborníci upozorňujú na nebezpečenstvo rozmachu korupcie ako aj na to, že šikovní ľudia nebudú chcieť za takéto nízke platy pracovať v štátnej sfére.
„S týmto mám veľký problém, lebo napríklad taký riaditeľ podniku alebo banky prečo by išiel pracovať do štátnej sféry, keď tam bude mať oveľa nižší plat? Nepovažujem to za dobrý smer, že takto degradujeme vedúce pozície v štátnej sfére oproti súkromnej sfére,“ povedal maďarský politológ Attila Tibor Nagy.
Upozorňuje, že drastické zníženie platov môže demotivovať šikovných ľudí, aby uplatnili svoje skúsenosti v štátnej sfére. Nagy zároveň zdôraznil, že nízke platy nezabezpečia v krajine vládu odborníkov, kroky vlády Tiszy preto označil za sociálnu demagógiu.
SaS: Plat maďarského premiéra bol ustrelený
Na tlačovej konferencii strany SaS sme sa poslancov pýtali, čo hovoria na zníženie platov poslancov v Maďarsku, a či nejde zo strany Pétera Magyara o demagógiu, keď sa znižovaním platov vysokých štátnych funkcionárov snaží zapôsobiť na svojich voličov.
Poslanec SaS Marián Viskupič hovorí, že plat maďarského premiéra bol zásadne ustrelený vyššie oproti všetkým ostatným premiérom krajín Európskej únie. „Premiér Orbán mal po prepočte na priemernú mzdu v Maďarsku najvyšší plat zo všetkých krajín EÚ (druhým bol Robert Fico). Pán Péter Magyar úplne správne urobil to, že znížil sám sebe plat ako premiérovi,“ zhodnotil opozičný poslanec.
Pochválil zároveň aj rozhodnutie Magyara, že nebude jazdiť drahými limuzínami, čím by sa podľa slov poslanca SaS mohla inšpirovať aj slovenská vláda.
Viskupič však súčasne uznal, že drastické zníženie platov funkcionárov v štátnej sfére nemusí priniesť želaný efekt, čo sa týka výkonu verejnej služby. „Áno, do nejakej miery platí, že znižovaním platov pod nejakú rozumnú mieru trhu už potom nezískate lepší výkon verejnej služby,“ uzavrel politik.
Chorvátsko bojuje proti opitým turistom. Nová legislatíva umožní zákaz nočného predaja alkoholu
Slovak Antimony Corporation sa odvolá proti rozhodnutiu vlády vo veci licencie Trojárová
