Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Slovak Antimony Corporation sa odvolá proti rozhodnutiu vlády vo veci licencie Trojárová


Tagy: PR

Spoločnosť Military Metals Corp 28. mája dostala neplánované preskúmanie a formálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Spoločnosť Military Metals Corp. materská ...



Zdieľať
new project 17 676x444 29.5.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Military Metals Corp 28. mája dostala neplánované preskúmanie a formálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.


Spoločnosť Military Metals Corp. materská spoločnosť Slovak Antimony Corporation (ďalej len "spoločnosť) 28. mája dostala neplánované preskúmanie a formálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa ruší prieskumná licencia spoločnosti na jej projekte geologického prieskumu antimónu a zlata Trojárová na Slovensku.

Spoločnosť v súčasnosti rozhodnutie podrobne študuje a posudzuje jeho celkový rozsah a dôsledky. Spoločnosť s rozhodnutím nesúhlasí, považuje ho za nedostatočne odôvodnené a využije všetky dostupné právne prostriedky vrátane odvolania k ministrovi životného prostredia, ktoré podá do 15 dní od dátumu rozhodnutia. Spoločnosť je odhodlaná obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu a bude svojich akcionárov a verejnosť priebežne informovať o vývoji odvolacieho konania.

Spoločnosť poukazuje na to, že ministerstvo pri príprave a predložení Národného programu prieskumu kritických nerastných surovín Slovenskej republiky Európskej komisii podľa článku 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1252, ktorým sa stanovuje rámec na zabezpečenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín v Európe, výslovne identifikovalo a zaradilo projekt Trojárová ako jedno z prieskumných území Slovenskej republiky určených na kritické suroviny - konkrétne antimón - v rámci oficiálneho zoznamu vybraných prieskumných území pre kritické suroviny k 20. februáru 2025.

Spoločnosť interpretovala výslovné zaradenie projektu Trojárová do tohto dokumentu - pripraveného v reakcii na rámec Európskeho parlamentu pre kritické suroviny - ako jednoznačné uznanie významu projektu Trojárová pre dlhodobú bezpečnosť dodávok kritických minerálov v Európe zo strany ministerstva. V tomto kontexte spoločnosť považuje rozhodnutie ministerstva o zrušení povolenia pre projekt Trojárová za neočakávané a nekonzistentné s cieľmi ochrany dodávok kritických minerálov v Európe.

Spoločnosť konštatuje, že širšie politické a regulačné prostredie na Slovensku zostáva dynamické, aj vzhľadom na prebiehajúce verejné diskusií o riadení rezortu životného prostredia a vedení rezortu. Military Metals prostredníctvom Slovak Antimony Corporation bude pokračovať v konštruktívnej komunikácii so všetkými relevantnými partnermi a zároveň bude uplatňovať svoje zákonné práva.

Nemožno poskytnúť žiadnu záruku, že odvolanie alebo iné právne konania začaté spoločnosťou budú úspešné, alebo že povolenie bude obnovené.

Viac informácií o spoločnosti Military Metals Corp. a jej iniciatívach v oblasti kritických minerálov nájdete na: https://www.militarymetalscorp.com

Inforamčný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovak Antimony Corporation sa odvolá proti rozhodnutiu vlády vo veci licencie Trojárová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Studená sprcha pre podporovateľov Tiszy: Starostovia kritizujú Magyara za drastické zníženie platov. Nie za toto sme hlasovali v apríli, odkazujú premiérovi
<< predchádzajúci článok
Rumunská odpoveď na dronový útok nenechala na seba dlho čakať, ruský konzul musí odísť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 