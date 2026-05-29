Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Slovak Antimony Corporation sa odvolá proti rozhodnutiu vlády vo veci licencie Trojárová
Tagy: PR
29.5.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Military Metals Corp 28. mája dostala neplánované preskúmanie a formálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločnosť Military Metals Corp. materská spoločnosť Slovak Antimony Corporation (ďalej len "spoločnosť) 28. mája dostala neplánované preskúmanie a formálne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa ruší prieskumná licencia spoločnosti na jej projekte geologického prieskumu antimónu a zlata Trojárová na Slovensku.
Spoločnosť v súčasnosti rozhodnutie podrobne študuje a posudzuje jeho celkový rozsah a dôsledky. Spoločnosť s rozhodnutím nesúhlasí, považuje ho za nedostatočne odôvodnené a využije všetky dostupné právne prostriedky vrátane odvolania k ministrovi životného prostredia, ktoré podá do 15 dní od dátumu rozhodnutia. Spoločnosť je odhodlaná obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu a bude svojich akcionárov a verejnosť priebežne informovať o vývoji odvolacieho konania.
Spoločnosť poukazuje na to, že ministerstvo pri príprave a predložení Národného programu prieskumu kritických nerastných surovín Slovenskej republiky Európskej komisii podľa článku 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1252, ktorým sa stanovuje rámec na zabezpečenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín v Európe, výslovne identifikovalo a zaradilo projekt Trojárová ako jedno z prieskumných území Slovenskej republiky určených na kritické suroviny - konkrétne antimón - v rámci oficiálneho zoznamu vybraných prieskumných území pre kritické suroviny k 20. februáru 2025.
Spoločnosť interpretovala výslovné zaradenie projektu Trojárová do tohto dokumentu - pripraveného v reakcii na rámec Európskeho parlamentu pre kritické suroviny - ako jednoznačné uznanie významu projektu Trojárová pre dlhodobú bezpečnosť dodávok kritických minerálov v Európe zo strany ministerstva. V tomto kontexte spoločnosť považuje rozhodnutie ministerstva o zrušení povolenia pre projekt Trojárová za neočakávané a nekonzistentné s cieľmi ochrany dodávok kritických minerálov v Európe.
Spoločnosť konštatuje, že širšie politické a regulačné prostredie na Slovensku zostáva dynamické, aj vzhľadom na prebiehajúce verejné diskusií o riadení rezortu životného prostredia a vedení rezortu. Military Metals prostredníctvom Slovak Antimony Corporation bude pokračovať v konštruktívnej komunikácii so všetkými relevantnými partnermi a zároveň bude uplatňovať svoje zákonné práva.
Nemožno poskytnúť žiadnu záruku, že odvolanie alebo iné právne konania začaté spoločnosťou budú úspešné, alebo že povolenie bude obnovené.
Viac informácií o spoločnosti Military Metals Corp. a jej iniciatívach v oblasti kritických minerálov nájdete na: https://www.militarymetalscorp.com
Inforamčný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovak Antimony Corporation sa odvolá proti rozhodnutiu vlády vo veci licencie Trojárová © SITA Všetky práva vyhradené.
Studená sprcha pre podporovateľov Tiszy: Starostovia kritizujú Magyara za drastické zníženie platov. Nie za toto sme hlasovali v apríli, odkazujú premiérovi
Rumunská odpoveď na dronový útok nenechala na seba dlho čakať, ruský konzul musí odísť
