Studenič vymenil Devils za Dallas a už podpísal zmluvu, Buček sa stal prvým hráčom farmy Seattlu

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič bude pokračovať v kariére v zámorskej NHL , s klubom Dallas Stars podpísal dvojcestnú zmluvu na sezónu 2022/2023.V Severnej Amerike bude v budúcom ročníku pôsobiť aj ďalší slovenský útočník Samuel Buček . Stal sa historicky prvým hráčom nového klubu Coachella Valley Firebirds z nižšej Americkej hokejovej ligy, ktorý spolupracuje s tímom profiligy Seattle Kraken Dvadsaťtriročný Studenič prišiel do Dallasu v minulej sezóne z New Jersey Devils , za oba kluby odohral v základnej časti NHL spolu 33 zápasov s bilanciou dva góly a dve asistencie. Absolvoval tiež svoje prvé štyri duely v play-off, v ktorých nebodoval.V profilige dokopy nastúpil na 41 stretnutí so ziskom troch gólov a troch asistencií, v nižšej AHL má na konte 141 súbojov v troch rôznych tímoch so ziskom 68 bodov (32+36). "Diabli" ho draftovali v roku 2017 zo 143. miesta.Na 23-ročného Bučeka čaká prvá sezóna medzi mužmi v zámorí, Coachella priviedla spolu s ním aj kanadského útočníka Iana MacKinnona."Budujeme tím plný talentu a húževnatosti, ktorý bude mať vplyv na ľade aj mimo neho. Obaja hráči majú potenciál byť silnými lídrami nášho tímu. Očakávame od nich, že sa v AHL presadia," uviedol na margo Bučeka a MacKinnona hlavný tréner Firebirds Dan Bylsma, citoval ho oficiálny klubový web.Buček je úradujúcim vicemajstrom slovenskej extraligy s HK Nitra , v ročníku 2021/2022 bol najlepším strelcom, najproduktívnejším aj najužitočnejším hráčom v základnej časti i play-off. K postupu do finále proti Slovanu Bratislava prispel 24 bodmi (13+11) v 19 dueloch vyraďovacej časti, v 50 zápasoch dlhodobej fázy sezóny strelil 41 gólov a pridal 23 asistencií.V zámorí už v minulosti pôsobil v tímoch Chicago Steel z americkej univerzitnej ligy USHL a Shawinigan Cataractes z kanadskej juniorskej súťaže QMJHL.