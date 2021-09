Študent, ktorý hodil do francúzskeho prezidenta Macrona vajce, podstúpi psychiatrické liečenie (video)

Vajce sa nerozbilo

Macron schytal aj facku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Devätnásťročného študenta, ktorý v pondelok hodil vajce do francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, prijali do psychiatrickej nemocnice.V utorok to oznámila prokuratúra v Lyone s tým, že mladíka poslali na psychiatrické liečenie po lekárskej prehliadke. To podľa jej vyhlásenia stanovilo „absenciu rozlišovacej schopnosti a potrebu hospitalizácie“.Vajce zasiahlo Macrona, keď sa prechádzal v dave ľudí na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu v Lyone. Zasiahlo ho do ramena a bez rozbitia sa od neho odrazilo.Muža následne zadržali a začali voči nemu vyšetrovanie „útoku na osobu v pozícii orgánu verejnej moci“, uviedla lyonská prokuratúra. Páchateľ nebol polícii predtým známy.V júni Macron zase dostal počas podujatia na juhovýchode Francúzska facku. Podobne ako jeho predchodcovia, aj on rád trávi čas na stretnutiach s verejnosťou, najmä keď sa blížia prezidentské voľby.Macron zatiaľ neoznámil, že sa bude v apríli uchádzať o znovuzvolenie, očakáva sa to však od neho.