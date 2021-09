Kollár nesúhlasí s radikálnym návrhom pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) je návrh pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát radikálny.Skupina navrhovala zrušenie paragrafu 363 Trestného poriadku a rozdelenie Generálnej prokuratúry SR Kollár zdôraznil, že s tým nebude súhlasiť. Povedal to v utorok po prejave prezidentky Zuzany Čaputovej NR SR. Kollár informoval, že už dostal podklady od pracovnej skupiny a rokoval o nich s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽaNO).„Budeme k tomu mať skoro každý deň rokovanie,“ doplnil s tým, že hnutie Sme rodina nemá problém napríklad s reformou policajnej inšpekcie alebo novou voľbou policajného prezidenta. „Je tam ďalších desať bodov, s ktorými absolútne súhlasíme,“ uzavrel. Podľa Kollára by mala byť dohoda a prvé návrhy predstavené do dvoch týždňov.