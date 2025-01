Študent pri prevzatí ocenenia odmietol podať ruku Pellegrinimu, Druckera vzniknutá situácia mrzí – VIDEO

13.1.2025 (SITA.sk) - Bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo si myslíme, bez ohľadu na to, ako veľmi navzájom nesúhlasíme, mali by sme byť schopní aspoň podať si ruku a prejaviť vzájomný rešpekt, osobitne k hlave štátu.Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti minister školstva výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker na sociálnej sieti v reakcii na udalosti v Prezidentskom paláci, kde prezident Peter Pellegrini prijal 35 študentov, úspešných účastníkov rôznych olympiád. Jeden zo študentov tam podľa Denníka N odmietol podať ruku prezidentovi.Študenti, ktorí získali zlaté, strieborné alebo bronzové medaily v medzinárodných kolách matematických, chemických, jazykových, fyzikálnych či biologických olympiád si v pondelok z rúk ministra školstva výskumu, vývoja a mládeže spoločne prevzali v Prezidentskom paláci ocenenie za úspech, ktorý dosiahli na medzinárodnej úrovni.„Veľmi ma ľudsky mrzí situácia, ktorá nastala dnes v Prezidentskom paláci pri oceňovaní študentov, ktorí uspeli na medzinárodných predmetových olympiádach,“ poznamenal Drucker. Ako uviedol, on sám požiadal Pellegriniho, aby ocenených študentov a študentky osobne prijal, a aby im ako hlava štátu prejavil uznanie a vďaku.„Mrzí ma, že sa tento akt stal predmetom politiky, osobne preto, že systematicky a stále bojujem za to, aby školstvo nebolo predmetom politiky,“ dodal. Zároveň sa v statuse poďakoval študentom a študentkám za skvelé výsledky a prezidentovi Petrovi Pellegrinimu za to, že mu na vzdelávaní a školstve záleží.