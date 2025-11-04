|
Utorok 4.11.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
04. novembra 2025
Študenta Daniela Tupého zavraždili presne pred 20 rokmi, vyšetrovanie bolo podľa rodiny zmarené – VIDEO
Pred 20 rokmi 4. novembra 2005 došlo na Bratislavskom Tyršovom nábreží k vražde študenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
4.11.2025 (SITA.sk) - Pred 20 rokmi 4. novembra 2005 došlo na Bratislavskom Tyršovom nábreží k vražde študenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniela Tupého. Podľa orgánov činných v trestom konaní vtedy vo večerných hodinách osemčlennú skupinu ľudí napadla skupina extrémistov.
Daniel pri útoku utrpel bodné rany do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho zomrel. Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár, pričom na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená.
Obžalovaný Puškár pred súdom ešte na začiatku súdneho procesu v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr. Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov odmietli v rámci súdneho procesu vypovedať z dôvodu obáv, že by si mohli spôsobiť trestné stíhanie.
Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal práve po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Podľa prokurátorky Sone Juríčkovej sa však vo veci naďalej vykonávajú procesné úkony ohľadom možných spolupáchateľov.
„Je to vec stále v štádiu prípravného konania, to znamená, že tam ešte nebolo vznesené obvinenie,“ uviedla pre médiá v septembri tohto roku. Ako informoval denník Sme, v utorok 28. októbra tohto roku bol na polícii vypovedať otec Daniela Tupého.
Z výsluchu vyplýva, že okrem samotnej výpovede podal zároveň nové trestné oznámenie. Na základe právnej analýzy celého prípadu žiada preveriť podozrivé okolnosti vyšetrovania, ktoré ani po dvadsiatich rokoch nie je uzavreté.
Účasť na útoku priznáva iba svedok Vladimír M. Ten pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý.
Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený.
„Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol advokát ešte v novembri 2023. Vo veci vraždy Daniela Tupého sa už uskutočnil jeden súdny proces, pričom obžalovaných nakoniec v júni 2009 vtedajší Okresný súd Bratislava I oslobodil. Richarda H. vtedy prokuratúra žalovala z vraždy študenta a Dávida V., Jána S., Michala B. a Róberta J. pre ublíženie na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctvo.
Obžaloba však nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči aj prokurátorka. Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní, spájaní so skupinou piťovcov išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil.
Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla. Advokát Kvasnica v tejto súvislosti v apríli 2025 vyhlásil, že existuje podozrenie, že orgány činné v trestnom konaní marili vyšetrovanie a zámerne prípad odkláňali smerom k osobám spájaným so zločineckou skupinou známou ako piťovci.
Vyšetrovanie sa podľa neho v rokoch 2005 a 2006 uberalo správnym smerom, a to na základe výpovedí svedkov, ktorí opísali tri autá, ktoré sa nachádzali na mieste činu. Vozidlá boli podľa neho dokonca nájdené pri bydliskách podozrivých osôb. Z neznámych dôvodov sa však podľa neho celá vec odklonila smerom k piťovcom.
Spojenie prípadu s piťovcami stálo podľa Kvasnicu na asi piatich utajených svedkoch. Niektorí z nich sa pritom podľa neho dokonca priznali, že si svoje svedectvo vymysleli.
„A otázka znie, prečo orgány činné v trestnom konaní nestíhali týchto utajených svedkov,“ zdôraznil Kvasnica s tým, že minimálne dve osoby mali byť stíhané za krivú výpoveď alebo krivé obvinenie.
„Predsa nie je možné, že orgány činné v trestnom konaní zo stavu vyšetrovania, ktoré viac-menej určovalo určitú skupinu osôb, ktoré nakoniec sú aj spomínané v uznesení o vznesení obvinenia pánu obžalovanému, tak odtiaľ odišli, a začali stíhať piťovcov,“ povedal Kvasnica s tým, že toto nie je normálne.
Podobne sa v septembri tohto roku vyjadril aj otec Daniela Tupého, Daniel Tupý starší. Podľa neho nikto neskúmal, prečo sa vyšetrovatelia po skončení prvého procesu s tzv. „piťovcami" nevrátili k pôvodnej verzii z roku 2005 a v roku 2012 bolo vyšetrovanie prerušené. Súčasný súdny proces je pritom podľa neho založený na faktoch, ktoré zistila už prvá vyšetrovateľka už na začiatku vyšetrovania.
„V podstate po dvoch-troch mesiacoch mali stotožnené autá, stotožnené telefonáty, osoby,“ vyhlásil otec zavraždeného. Súčasného obžalovaného Adama Puškára z vraždy Daniela Tupého obvinili v marci 2023, pričom pôvodne ho súd vzal do väzby. Na slobodu ho prepustili v januári 2024.
Zdroj: SITA.sk - Študenta Daniela Tupého zavraždili presne pred 20 rokmi, vyšetrovanie bolo podľa rodiny zmarené – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
