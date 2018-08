Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Študenti minú mesačne najčastejšie do 300 eur, platia pritom najmä v supermarketoch, reštauráciách, na čerpacích staniciach a za verejnú dopravu. Vyplýva to z údajov ČSOB.Mesačné výdavky mladých sa pohybujú najčastejšie okolo úrovne 293 eur (mediánová hodnota) a naopak, na účet im príde asi 277 eur. Výsledná suma sa pritom líši v závislosti od regiónu, veku študenta a s tým spojenými životnými nákladmi.Priemerné zostatky na študentských účtoch sa pohybujú od 700 do 1000 eur, v závislosti od regiónu, v ktorom žijú, ako aj veku. Vyššie priemerné zostatky sú častejšie v prípade starších študentov, ktorí si privyrábajú popri škole alebo brigádujú počas leta. Medián, čiže jeho najčastejšia výška, je ale výrazne nižšia, na úrovni 176 eur.TASR informovala Anna Jamborová z ČSOB.