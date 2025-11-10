|
Pondelok 10.11.2025
Denník - Správy
|
10. novembra 2025
Študenti popradskej školy, ktorú mal navštíviť Fico, spísali výzvu. Nechcú, aby bola zneužívaná na politické ciele
Študenti a absolventi Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade odmietajú, aby ich akademická pôda bola zneužívaná na politické ciele. Uvádzajú to vo svojej výzve, ktorú od soboty podpísalo viac ako ...
10.11.2025 (SITA.sk) - Študenti a absolventi Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade odmietajú, aby ich akademická pôda bola zneužívaná na politické ciele. Uvádzajú to vo svojej výzve, ktorú od soboty podpísalo viac ako dvetisíc ľudí.
Ide o reakciu na piatkové udalosti v súvislosti s návštevou Popradu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Súčasťou programu mala byť aj beseda s premiéra na danej škole, ktorá však bola napokon zrušená. Ešte predtým sa na chodníku a ceste pred vstupom do školy objavili hanlivé a vulgárne nápisy.
Podľa autorov výzvy zverejnenej na internetovom portáli peticie.com bola v rámci informácií o akcii na škole uvedená fráza o tom, že podujatie sa bude konať „v duchu politickej neutrality“. Témou besedy mala byť podľa dokumentu „Zahraničná politika SR, jej aktuálne výzvy, smerovanie a význam v kontexte európskych a globálnych vzťahov”.
Študenti vo výzve pripomínajú, že jeden zo základných princípov demokratického školstva, ktorý považujú za samozrejmosť, je apolitickosť škôl. Uistenie o tom, že by debata na danú tému dokázala zostať politicky neutrálna, neakceptujú.
„Takéto podujatie s predstaviteľom štátu, ktorý ťahá našu krajinu preč z demokratických štruktúr a sympatizuje s totalitnými režimami, a to v období 36. výročia jednej z najdôležitejších politických udalostí a zmien v histórii novodobého Slovenska, nemôže byť už len z princípu apolitická," píše sa ďalej vo výzve.
Študenti tiež vyjadrili obavy „zo zneužitia vzdelávania na propagáciu ideológie a politických cieľov", s čím zásadne nesúhlasia.
„Apelujeme aj na zachovanie nestranného vzdelávacieho prostredia, ktoré ideologicky neovplyvňuje proces kritického a analytického myslenia žiakov," uviedli.
V závere vyjadrili podporu žiakom, ktorí v piatok 7. novembra 2025 „v súlade s pravidlami slušného správania vyjadrili svoj individuálny nesúhlas s politikou súčasnej vlády“.
Podľa medializovaných informácií sa na priestranstve školy objavili okrem iného nápisy ako „Fico je zradca“ a „Ako chutí Putinov k…“ napísané kriedou, i srdce v ukrajinských farbách. Autorom uvedených nápisov je tamojší študent, maturant.
Ten na sociálnej sieti zverejnil aj video, ktoré ho zachytáva počas písania na cestu. Zároveň v ňom približuje aj udalosti, ktoré nasledovali po tom. Krátko pred 10:00 podľa neho vošla do triedy polícia a v neoznačenom čiernom aute ho odviedla na výsluch. Pred 12:00 už priestory polície opúšťal.
Premiér Fico prišiel v piatok do Popradu, pričom hlavným cieľom jeho cesty bola návšteva nemocnice. Zaujímalo ho, ako pokračuje jej komplexná obnova za približne 50 miliónov eur z plánu obnovy. V závere návštevy sa počas tlačovej besedy vyjadril aj k plánovanej besede či prednáške na škole. Uviedol, že dôvodom jej zrušenia nebol incident, ktorý sa udial pred školou.
„My sme volali pani riaditeľke, že potrebujem iný dátum tohto stretnutia, lebo som riešil problém infringementu," povedal. Ako vysvetlil, stalo sa tak po tom, ako sa dozvedel, že Európska komisia zvažuje začatie konania voči Slovensku pre nedávnu zmenu ústavy. Dodal, že častokrát sa mu mení program z dôvodu iného program. Po informácii o Európskej komisii bol podľa jeho slov zaneprázdnený a musel vybavovať mnoho telefonátov. Predseda vlády ale dodal, že by sa chcel s riaditeľkou školy dohodnúť na novom termíne prednášky na budúci týždeň.
„Pôjdem tam o pár dní, nič sa nestalo," skonštatoval v piatok premiér. Ako podotkol, ide o štátne gymnázium a nevidí vo svojej prednáške na škole žiadny problém. Fico na novinárske otázky ohľadom hanlivých nápisoch na chodníku pred školou povedal, že nevie, o čom je reč.
