Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Opozícia reaguje na zrážku vlakov pri Pezinku, príčinu nešťastí vidí v zastaraných zabezpečovacích systémoch – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Opozícia predseda hnutia Slovensko železnice Zrážka vlakov

Rozkrádanie železníc a zastaranosť zabezpečovacích systémov stoja podľa opozičných strán za vlakovými nešťastiami, ktorých v poslednom období pribúda. "Keď sa v júni 2024 udialo vlakové ...



Zdieľať
578264943_1268039308685138_5840264459752543085_n 676x509 10.11.2025 (SITA.sk) - Rozkrádanie železníc a zastaranosť zabezpečovacích systémov stoja podľa opozičných strán za vlakovými nešťastiami, ktorých v poslednom období pribúda.


"Keď sa v júni 2024 udialo vlakové nešťastie neďaleko Nových Zámkov, žiadali sme ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil koncepčné riešenie pre zlepšenie stavu železníc. Dve nehody, koncepcia žiadna, odmeny pre exšéfa Saka 49 000 eur," uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Slovensko poukazuje na to, že bezpečnosť železníc zlyháva a je hrozbou pre ľudí.

Doprava sa otriasa v základoch


"Prečo by sme mali mlčať o príčine vážnych nehôd vlakov? Lebo tým, čo 14 rokov rozkrádali aj železnice, sa to nepáči? Nie, nemlčme. Zabezpečovacie systémy našej železnice sú sto rokov za opicami. Tak sa nečudujme," napísal na sociálnej sieti predseda hnutia Igor Matovič.

Podľa strany Demokrati sa železničná doprava, ktorú na Slovensku využívajú denne státisíce ľudí, otriasa v základoch. Napriek tomu, že je ešte priskoro hovoriť o príčinách, Slovensko si takéto dva mimoriadne vážne incidenty, aké sa stali v priebehu niekoľkých dni, nepamätá.

Ak chce vláda obnoviť dôveru verejnosti v bezpečnosť železničnej dopravy, nesmie na pondelkovom zasadnutí iba predstierať riešenia, ale prijať konkrétne akútne opatrenia, prízvukujú Demokrati.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Celoplošná rádiofikácia


"Od ostatnej vážnej nehody pri Rožňave 13. októbra (69 zranených) vláda k zvýšeniu bezpečnosti na železnici neschválila žiaden materiál. Prednejšie boli zjavne kasína. Pritom včerajšia nehoda (zatiaľ 79 zranených) je v mnohom podobná. Odborníci, nie politici, bili na poplach a predstavili konkrétne opatrenia, čo sa má bezodkladne robiť,” poukázal člen predsedníctva Demokratov Michal Kiča a vyzýva vládu a osobitne ministra dopravy Jozefa Ráža na neodkladné predstavenie krokov na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Strana navrhuje celoplošnú rádiofikáciu, teda vysielačky do každého vlaku na komunikáciu medzi dispečingom a rušňovodičom. Tiež treba ⁠dovybaviť vlaky systémom ETCS, ktorý stráži rušňovodiča, aby neprekročil rýchlosť, neprešiel návestidlo na červenú a nevošiel na obsadenú koľaj. Za potrebné považuje strana riešiť aj otázku kvalifikácie a mzdového ohodnotenie rušňovodičov.

"Zvlášť dovybavenie vlakov systémom ETCS sa ukazuje ako najdôležitejšie, keďže podľa predbežných informácií regionálny vlak od Nitry, ktorý mal prejsť návesť, takýmto zariadením vybavený nebol, hoci samotná trať áno. Celoplošná rádiofikácia by zase dokázala aspoň čiastočne preklenúť absenciu systému ETCS na tratiach, kde je zatiaľ vybudovaný len na úsekoch 204 kilometrov z celkových 830 kilometrov," dodáva strana Demokrati.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Zrážka vlakov pri Pezinku (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Opozícia reaguje na zrážku vlakov pri Pezinku, príčinu nešťastí vidí v zastaraných zabezpečovacích systémoch – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Opozícia predseda hnutia Slovensko železnice Zrážka vlakov
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Minister Kamil Šaško potvrdil, že po nehode vlakov nikto nie je v kritickom stave (10. 11. 2025)
 ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú (9. 11. 2025)
 Vyšetrovanie zrážky rýchlikov pri Rožňave: Jeden bol približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať – VIDEO, FOTO (14. 10. 2025)
 Foto: Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálne k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov (13. 10. 2025)
 Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou nehody zrážky dvoch rýchlikov je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť (video) (13. 10. 2025)



nasledujúci článok >>
Spoločnosť Henkel Slovensko spojila takmer 2 000 zamestnancov v novom sídle The Mill
<< predchádzajúci článok
Študenti popradskej školy, ktorú mal navštíviť Fico, spísali výzvu. Nechcú, aby bola zneužívaná na politické ciele

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 