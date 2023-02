Študenti si dokážu časť zárobku usporiť. Väčšina úspory drží v hotovosti, 11 % však investuje do akcií aj kryptomien

Študenti držia úspory v hotovosti a na účtoch, pätina odchádza do investícií a krypta

13.2.2023 (SITA.sk) -, respektíve iná práca napríklad pre rodinu či známych.Vyplýva to z ankety medzi stredoškolskými študentmi, ktorí sa zúčastnili webinára usporiadaného vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko a brokerom Ozios v projekte Investičná gramotnosť. Ten spolu rozvíjajú Junior Achievement a Ozios v rámci neziskovej podpory finančnej gramotnosti na Slovensku. Na webinári sa zúčastnilo približne 620 účastníkov zo stredných škôl a z sa 80 zapojilo do hlasovania v uvedenej ankete."Hoci sa finančná gramotnosť Slovákov za posledné roky výrazne zlepšila, v oblasti dlhodobého investovania, a teda aj zaistenia na starobu, je povedomie o príležitostiach a rizikách stále pomerne nízke," komentoval z pohľadu medzinárodnej brokerskej značky Ozios stav finančnej gramotnosti Tomáš Greguš, CEO spoločnosti, ktorý študentom na webinári prednášal."Finančná gramotnosť je pomerne rozsiahla téma a sporenie a investovanie sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Práve posledné menované sú pre mnoho žiakov ešte vzdialené a nevenujú im veľkú pozornosť. Zaujímať sa o ne začnú až vtedy, keď na sporenie a investovanie veľa času neostáva. Teší nás, že aj vďaka spoločnosti Ozios môžeme žiakom prinášať aktuálne a zaujímavé informácie zo sveta investovania," povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ Junior Achievement Slovensko Väčšina stredoškolských študentov svoje úspory "drží" a len malá časť ich ďalej investuje."Študenti chcú mať ušetrené peniaze po ruke. To je pochopiteľné, keď si za ne potrebujú niečo kúpiť," komentoval štruktúru úspor Tomáš Greguš. "V prípade ľudí v produktívnom veku je však "hotovosť pod vankúšom" alebo na nízkoúročených bankových produktoch nedostatočná stratégia zabezpečenia na starobu. Dlhodobé medzinárodné dáta ukazujú, že existujú vhodnejšie nástroje zhodnocovania úspor. Hoci sa napríklad s akciami spájajú pomerne vysoké riziká, dôvera v akciové indexy najväčších svetových firiem, aké vyjadruje napríklad S&P 500, sa sporiteľom dlhodobo oplatí," vysvetlil Tomáš Greguš a v prezentácii pre stredoškolskú komunitu porovnal investičné chovanie Slovákov a Američanov. V Spojených štátoch je dôvera v akciové trhy na podstatne vyššej úrovni: až 58 % dospelých obyvateľov USA vlastní akcie.Na záver prezentácie a v diskusii Tomáš Greguš zdôraznil aj riziká aktívneho investovania. Medzi hlavné patrí úzke zameranie na jeden produkt, napríklad na akcie jednotlivých spoločností. Preto je treba vedieť prostriedky diverzifikovať. Dôležité je vyhnúť sa subjektom, ktoré nie sú regulované, teda nemajú riadnu licenciu na poskytovanie investičných služieb v EÚ. Vždy je nutné dôkladne čítať zmluvné podmienky a zistiť si všetky poplatky. Tomáš Greguš špeciálne varoval pred kryptomenami ako formou dlhodobého zhodnocovania úspor.Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko už 30 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.Za 30 rokov pôsobenia na Slovensku má organizácia viac ako 430 000 absolventov, z ktorých sa mnohí stali úspešnými podnikateľmi, manažérmi, či riaditeľmi významných národných aj nadnárodných spoločností. JA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete JA Worldwide , ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu mieru a tiež bola vyhlásená ako najlepšia nezisková organizácia v zozname 100 najlepších zamestnávateľov pre inovátorov ´Best Workplaces for Innovators´. Organizácia je štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií na svete. https://www.jaslovensko.sk/ OZIOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti APME FX TRADING EUROPE LTD, ktorá je cyperskou investičnou spoločnosťou (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySEC) s licenciou CIF číslo 335/17.Spoločnosť OZIOS poskytuje obchodné a investičné príležitosti na akciových trhoch, trhoch s derivátmi (CFD) vrátane devíz, komodít a indexov. https://ozios.com/sk