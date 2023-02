Európska komisia upravila odhady jesennej prognózy. Rast slovenského hospodárstva bude rýchlejší, než očakávala

Investičná pomoc fondov Únie

13.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská ekonomika by mala podľa zimnej prognózy Európskej komisie (EK) rásť rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Komisia to pripisuje vládnym opatreniam na zníženie vplyvu rastúcich cien energií na domácnosti a podniky a lepším hospodárskym vyhliadkam v hlavných exportných destináciách Slovenska.„I keď sa stále očakáva, že oslabenie globálneho dopytu bude vplývať na hospodársku aktivitu, dotované ceny energií by mali v roku 2023 podporiť domácnosti aj energeticky náročných vývozcov,“ konštatuje EK.Po odhadovanom raste o 1,7 % v roku 2022 sa predpokladá, že v roku 2023 sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) zvýši o 1,5 % a v roku 2024 o dve percentá. Jesenná prognóza pritom uvádzala pre rok 2023 zväčšenie len o 0,5 percenta a na rok 2024 návrat k silnejšiemu rastu na úrovni 1,9 percenta.Novozavedené vládne opatrenia by mali podľa predpokladov v roku 2023 pomôcť zabrániť kríze spotrebiteľských výdavkov tým, že znížia vplyv vyšších cien energií. Rast súkromnej spotreby však bude brzdiť pokles reálnych miezd.Očakáva sa, že sa v rokoch 2023 a 2024 zvýši vývoz, keďže sa zmiernia narušenia dodávateľských reťazcov, ceny energií budú subvencované a zlepší sa hospodárska situácia v hlavných vývozných destináciách, ako je Nemecko. Fondy Európskej únie (EÚ) budú pravdepodobne v roku 2023 významne prispievať k rastu investícií, dokonca vo väčšej miere ako v roku 2022, hoci rast by mali mierne utlmiť prísnejšie podmienky financovania.Inflácia sa v roku 2022 vyšplhala na viac ako 12 % v dôsledku vysokých cien energií a ich premietnutia do základných zložiek, najmä potravín. Očakáva sa, že spotrebiteľské ceny potravín budú aj naďalej rýchlo rásť a v roku 2023 zostanú hlavným motorom inflácie, rovnako ako v poslednom štvrťroku vlaňajška.Vysoké ceny energií tiež zrejme udržia inflačné tlaky na širokej báze a napätá situácia na trhu práce prispeje k trvalejšiemu rastu cien v sektore služieb.Aspoň čiastočné ukončenie vládnych opatrení, ktoré sa očakáva v roku 2024, zrejme zvýši infláciu v oblasti energií. V roku 2023 EK predpokladá infláciu na úrovni 9,7 % a v roku 2024 na úrovni 5,3 %.