Študenti štrajkovali, Jakeš povolal milicionárov s ostrými nábojmi

Na snímke vysokoškolský pedagóg, literárny kritik a prekladateľ profesor Valér Mikula počas rozhovoru pre TASR 3. novembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Študenti vysokých škôl oficiálne vstúpili do štrajku. Protest proti policajnému zásahu 17. novembra v Prahe predniesli aj piati poslucháči Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FFUK) v Bratislave. Spomedzi pedagógov ich ako prvý podporil literárny vedec Valér Mikula.Zhodou okolností išlo o študentov, ktorí organizovali demonštráciu v Bratislave už vo štvrtok 16. novembra 1989.spomína na tieto dni Radoslav Števčík, tajomník Filozofickej fakulty UK, ktorý v tom čase na fakulte študoval. Bol jedným z iniciátorov vzniku Študentského hnutia a štrajkového výboru študentov na FFUK.Spolu so Števčíkom tvorili päticu prvých odvážlivcov Adriana Hosťovecká, Rastislav Rigo, Andrea Červená a Milan Novotný.doplnil Radoslav Števčík.Piati študenti prečítali svoje vyhlásenie tak, že každý z nich predniesol jednu vetu – aby sa vina rozložila na všetkých. Na to vyskočil Valér Mikula na podokenicu a povedal, že študentom drží palce.uviedol Valér Mikula v rozhovore pre TASR.Potom študentov pustili do auly, kde zhromaždenie pokračovalo ďalej. Školami a internátmi sa šírili informácie o štrajku, aj o generálnom štrajku pripravovanom na 27. november. Diskutovali aj študenti v Žiline, v Košiciach a ďalších mestách.V Umeleckej besede sa konalo ďalšie zhromaždenie Verejnosti proti násiliu, Ján Budaj bol poverený vedením jej koordinačného výboru. V Štúdiu S herci na čele s Milanom Kňažkom a Milanom Lasicom oznámili, že požiadavky a aktivity študentov podporia.Štrajkovali aj študenti českých vysokých škôl. Vydali vyhlásenie adresované robotníkom a roľníkom. Konštatovali, že myslia aj na ich požiadavky a žiadali ich, aby podporili študentský štrajk. Vo vyhlásení tiež vysvetľovali jeho dôvody.V tento deň sa tiež konalo mimoriadne zasadnutie vlád Československa, a tiež Českej i Slovenskej republiky. Premiér Ladislav Adamec predniesol návrh vyhlásenia, ktoré zásah na Národní třídě označilo za neprimeraný, vyslovilo nad ním ľútosť a žiadalo jeho vyšetrenie. Federálna vláda tento text zamietla a Adamec z jej rokovania odišiel.Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Miloš Jakeš povolal do Prahy oddiely tzv. Ľudových milícií. Ich príslušníci vyfasovali ostré náboje.V Prahe sa popoludní konala demonštrácia, na ktorej sa zúčastnilo asi 100 až 150.000 ľudí. Sprievod pokračoval v pochode mestom smerom k Hradu, polícia však prehradila mosty, preto zamieril popri Vltave na Staromestské námestie. O zhromaždení na Václavskom námestí, aj o situácii na vysokých školách informovali formou obsiahlej reportáže už aj večerné Televízne noviny.