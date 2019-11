Študenti vyšli 16. novembra do ulíc, netušili, čo príde na druhý deň

Rado Števčík pred budovou Filozofickej fakulty UK. Na jej priečelí odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvé vyhlásenie VPN z 20. novembra 1989. Logo VPN a Študentského hnutia vytvoril Karol Rosmány, iniciátorom nápadu je učiteľ FiF UK Valér Mikula Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavskí študenti vyšli 16. novembra 1989 do ulíc a hoci ich manifestácia nebola ohlásená a teda ani povolená, skončila sa bez incidentov s políciou. Naopak, povolená demonštrácia na druhý deň v Prahe skončila brutálnym zásahom polície a dala do pohybu udalosti, ktoré vyústili do pádu komunistického režimu.povedal v rozhovore pre TASR Radoslav Števčík, vtedajší študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK).Jedným z impulzov pre zrod študentskej akcie boli represie komunistickej moci voči predstaviteľom tzv. Bratislavskej päťky, ktorí si chceli dôstojne uctiť pamiatku obetí sovietskej invázie v auguste 1968. Miroslav Kusý a Ján Čarnogurský boli uväznení, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák boli stíhaní na slobode.Študenti chodievali už počas procesu protestovať pred budovu Justičného paláca. Samotná myšlienka na protestný pochod potom vzišla z redakčného kruhu študentského časopisu Proglas – ako uvádza v publikácii Študentský prológ k Nežnej revolúcii vtedajší študent Dionýz Hochel, dnes poverený vedením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.Voľba na štvrtok 16. novembra nebola náhodná – na druhý deň mali mať študenti voľno a mnohí opustili hlavné mesto.povedal Rado Števčík.Vo štvrtok 16. novembra 1989 o 17. hodine sa na bratislavskom Mierovom (dnešnom Hodžovom) námestí zišlo viac ako 200 študentov prevažne z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorých prišli podporiť aj poslucháči Prírodovedeckej, Matematicko-fyzikálnej a Lekárskej fakulty UK, ako aj niekoľko stredoškolákov z vtedajšieho bratislavského Gymnázia Alexandra Markuša.spomína v knihe ďalšia účastníčka pochodu Magda Biznárová (Hlaváčová).Študenti kráčali cez podchod smerom na Námestie SNP. Držiac sa za ruky kráčali a skandovali heslá:alebo. Na Hviezdoslavovom námestí si pripomenuli sviečkovú manifestáciu, ktorá sa tu konala 25. marca 1988 a skandovali heslo:Potom pokračovali pred budovu FiF UK, aby si uctili pamiatku Danky Košanovej a ďalších obetí invázie v auguste 1968.Vysokoškolákom poradil aj redaktor Československej televíze Pavol Jacz, ktorý akciu nakrúca so svojim štábom. Podľa svedectva Dagmar Füleovej (Bombíkovej) im povedal:Pred budovou Ministerstva školstva SSR redaktor oslovil viacerých študentov, aby vyslovili svoje názory a požiadavky.povedala študentka 4. ročníka žurnalistky na FiF UK Henrieta Hrinková a viaceré požiadavky aj kritické pripomienky vyslovila otvorene na kameru televízie. Pridali sa aj ďalší. Popri výhradách ku kvalite výučby či ubytovania na internátoch zazneli aj politické námety – pluralita mládežníckych organizácií, pravdivý výklad dejín, alebo učebnice bez vplyvu marxisticko-leninskej filozofie.Z budovy ministerstva školstva nečakane vyšiel ideologický tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) Gejza Šlapka. V žoviálnej nálade nadviazal so študentmi rozhovor a spoločne s riaditeľom odboru vysokých škôl MŠ SSR Jánom Porvazníkom im prisľúbili, že budú o ich požiadavkách viesť dialóg na pravidelných stretnutiach.Večer v spravodajskej relácii Aktuality odvysielala televízia o celej udalosti reportáž.povedal pre TASR Radoslav Števčík.Pätica študentov – Andrea Červená, Adriana Hosťovecká, Milan Novotný, Rastislav Rigo a Rado Števčík – ako prvá vystúpila 20. novembra 1989 s vyhlásením odsudzujúcim policajný zásah v Prahe a začal sa tým štrajk vysokoškolákov i všetky ďalšie zmeny vedúce k pádu totalitného režimu.Vysokoškolský učiteľ Valér Mikula v publikácii Študentský prológ k Nežnej revolúcii o 16. novembri 1989 uviedol: