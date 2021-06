Študentovi sa po návrate z Indie rapídne zhoršil zdravotný stav, po jeho úmrtí izolovali celý vežiak

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - V nemeckých Drážďanoch dali do karantény vežiak, v ktorom bývajú študenti. Úrady tak rozhodli po tom, ako zomrel jeden z obyvateľov, ktorý sa vrátil z Indie.V piatok všetci rezidenti povinne podstúpia testy na koronavírus a do utorka, keď by mali byť hotové ich výsledky i sekvenovanie, budú v karanténe. Zástupcovia mesta neuviedli, na koľko ľudí sa opatrenie vzťahuje.Mladý muž, ktorý zomrel po tom, ako sa nakazil ochorením COVID-19, podľa vyhlásenia nemal žiadne predchádzajúce ochorenia a jeho stav sa rapídne zhoršil. Úrady preto majú podozrenie, že sa nakazil variantom delta, ktorý prvý raz identifikovali v Indii.